Por qué Christian Nodal aún no ha realizado su testamento

Christian Nodal reveló a quien le gustaría dejarle los logros de su trabajo (Foto: Instagram / @nodal)

El romance entre los cantantes Christian Nodal y Belinda ha estado en el foco de los medios de comunicación luego de que ambos lo confirmaran, al grado de haber sido considerados la pareja del año. Sin embargo, su relación ha estado llena de rumores y polémicas debido a ex parejas de la también actriz, así como un supuesto rompimiento.

Sin embargo, el intérprete de Amor Adiós ha dejado ver su lado más romántico, no sólo por tatuarse en más de una ocasión diseños relacionados con Belinda, pues uno de los primeros fueron los ojos de la actriz sobre su pecho, sino también porque no teme dar muestras de cariño a pesar de estar debajo de los reflectores de la industria del entretenimiento.

En esta ocasión, frente a las cámara del programa de revista de la televisora del Ajusco, Ventaneando, Nodal reveló a quien le dejaría el fruto de su trabajo.

“Todavía no tengo un testamento porque todavía no tengo un hijo o a alguien más. Todavía no tengo esa responsabilidad, pero claro que lo voy a hacer ya cuando considere que estoy en una etapa más grande y que mi carrera está más concluida. Claro que lo voy a hacer... Claro, pues si es mi esposa y la mamá de mis hijos, pues claro que sí (la pondría en el testamento)”, expresó.

Christian Nodal espera heredarlo sus logros a su hijo (Foto: Instagram / @nodal)

Ante ello, y luego de haberse comprometido con Belinda, algunos medios de comunicación mencionaron que el cantante se habría referido a la actriz.

Nodal también habló sobre la recomendación de la conductora Andrea Legarreta respecto a casarse por bienes separados con la intérprete de Amor a Primera Vista.

“Yo opino que cada quien se tiene que encargar de su vida, con todo respeto lo digo. Yo jamás me atrevería a opinar de alguien sin conocer a esa persona. No conozco a esa persona, pero le mando mucho amor, muchas bendiciones y mucha buena vibra”, detalló.

La pareja confesó que aún no planean bien la ceremonia religiosa (Foto: Twitter)

Recientemente la pareja sorprendió a sus fans al revelar que por primera vez acudieron al cine juntos, después de casi un años de relación. Los enamorados vieron Spider-Man No Way Home, por lo que el cantante decidió portar un atuendo considerado como el primer disfraz del superhéroe en la pantalla grande.

El pasado 22 de diciembre, el intérprete de No te contaron mal subió a sus historias de Instagram una fotografía y un pequeño video de su primer visita al cine junto a su prometida. La pareja sucumbió ante la película del momento, la cual superó a Avengers Endgame en la preventa de boletos en México y ya cuenta con grandes ganancias a tan solo una semana de su estreno.

Antes de partir rumbo a la sala de cine, Nodal se tomó una foto frente al espejo de un armario, donde presumió la sudadera que compró para la ocasión. La prenda es una recreación del primer disfraz que portó Tobey Maguire en Spider-Man, la cual incluyó el pasamontañas que “Peter Parker” usó para resguardar su identidad en su combate de lucha.

Nodal y Belinda fueron por primera vez al cine (Foto: @nodal/Instagram)

“Adivinen a donde voy”, escribió el cantante sobre la imagen. “La mejor pareja por los siglos de los siglos amén”, añadió en referencia a su relación con Belinda.

Más adelante, el sonorense compartió un video que grabó junto a la actriz dentro de la sala de cine, donde se pudo apreciar a la feliz pareja mientras esperaban a que comenzara la cinta. Durante el fragmento audiovisual, el joven interprete llevó puesto el pasamontañas, mientras que Belinda simuló “lanzar telaraña”.

“Nuestra primera vez en un cine”, añadió Nodal, por su parte, Belinda decidió no publicar nada al respecto en sus redes sociales.

