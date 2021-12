Qué dijo el vocalista de Grupo Firme tras polémica foto

El cantante ha estado envuelto en polémica durante los últimos días (Foto: Instagram/@eduincaz)

Durante las últimas semanas el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, ha estado envuelto en una serie de polémicas por lo que se ha compartido en redes sociales, ya sea la suya o en la de personas ajenas a su familia y allegados. Ahondado a ello, el intérprete de volvió a salir a dar la cara por una fotografía con la que fue duramente criticado.

En esta ocasión la imagen que causó ruido entre sus seguidores de Instagram se mostraba a Eduin Caz en una camioneta blindada, con elementos de seguridad y armas de alto calibre. La fotografía fue publicada el pasado 17 de diciembre por el intérprete de Ya Supérame.

Ante ello, el cantante de música regional mexicana salió a explicar que “todo estaba en regla”.

“Bueno, familia. Me están preguntando desde ayer que qué pasó con esas armas de fuego y no sé qué y que la camioneta blindada. La camioneta es mía. Los escoltas son contratados de una empresa de seguridad, todo en regla. ¿No me están diciendo que me cuide, pues? Me estoy cuidando”, explicó Eduin Caz durante la tarde del sábado 18 de diciembre en sus historias de Instagram.

(Foto: Instagram/@eduincaz)

Cabe mencionar que el nombre del cantante estuvo en boca de diversos programas de espectáculos debido a que una mujer confesó haber mantenido una relación con el artista, al margen de su matrimonio con Daisy Anahy.

A través de su cuenta de TikTok, la mujer que se identificó como Stephanie Hernández, compartió un video donde afirmó que recibió un mensaje por parte de la esposa de Eduin, Daisy, para cuestionarla sobre la fidelidad de su pareja.

Posteriormente, a petición de los usuarios de la plataforma de video, publicó un video en el que aparece Eduin durmiendo en una cama a su lado.

Días después, el intérprete de El Tóxico publicó un video admitiendo su infidelidad. Sin embargo, reveló que la mujer que compartió el video lo intentó extorsionar hace años con hacer pública la infidelidad. Razón por la que él mismo decidió abordar lo ocurrido con su esposa.

Los usuarios expresaron diversas opiniones sobre la infidelidad del artista (Foto: Instagram/@anahydpg)

“Yo mismo le enseñé el video a mi esposa porque la señorita quería extorsionarme con ese video, quería dinero. Le dije: ‘No, no te voy a dar dinero’. Preferí enseñárselo yo a mi mujer. Yo solucioné los problemas con mi mujer, acepté mi culpabilidad y lo que hice fue decirle: ‘Esto pasó, aquí está’”, narró Caz

El intérprete añadió que lo sucedido “es pasado” para él y para su familia. Además habló sobre las amenazas que la joven dijo que estaba recibiendo en sus redes sociales.

“Eso es pasado, ya lo pisamos ella y yo. Detalles que yo no sé porqué la señorita los saca ahorita”, recalcó. “Mija, yo ni te topo y ni al caso, soy cantante. Haz lo que tú quieras, con tu vida, con tus redes sociales. Ya lo sacaste y ni modo; pero, gracias a dios, yo estoy bien con mi familia, estoy bien con mi esposa desde entonces”.

Eduin Caz y Daisy Anahy se conocieron cuando ambos aún eran adolescentes y estudiaban en la misma escuela. En 2015 decidieron contraer matrimonio y al poco tiempo tuvieron a su primer hijo llamado Gerardo y en 2020 nació su hija Geraldine.

