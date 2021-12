Myriam le mostró su apoyo a Yahir tras problema con su hijo

Myriam expresó que siempre ayudará a Yahir (Fotos: Instagram/@myriammontecruz_)

Luego de la situación a la que se enfrentó Yahir con su hijo Tristán y su problema con las drogas, Myriam Montemayor mostró su preocupación y habló al respecto, también manifestó su apoyo a su amigo.

En su último encuentro con la prensa le hicieron diversas preguntas, entre ellas le recordaron lo de la polémica que se desató con Yahir y Tristán. Ante esto la famosa mencionó que le manda todo su apoyo, además de que le tiene mucho cariño tanto a el cantante como a su hijo a quien conoció cuando era apenas tan solo un niño.

“A veces la mejor manera que podemos tener los amigos de apoyar es estar presentes y en silencio. Creo que en un tema tan personal y tan familiar, lo único que puede manifestar es apoyo y cariño, tanto para él como para Tristán, que hoy ya es un jovencito pero yo lo conocí chiquito, siendo un niño, entonces les tengo mucho aprecio a los dos”, declaró Myriam.

Cuando le preguntaron a la cantante sobre su amistad con Yahir, ella respondió: “De repente nos toca coincidir y siempre estamos ahí, aunque no nos veamos seguido, siempre vamos a estar ahí para lo que sea”.

Yahir tuvo un fuerte problema con su hijo Tristán (Foto: Twitter)

Recordemos que Tristán causó revuelo desde su reaparición en los medios de comunicación los primeros días de noviembre, cuando realizó una entrevista con la revista TvNotas y detalló la lejana relación con su padre, su orientación sexual, entre otras cosas.

“Empecé a trabajar en bares de mesero y me iba de fiesta, me drogaba. Recuerdo que mi papá sólo lloraba y decía que ya no sabía qué hacer. Así ha sido mi vida, entro y salgo de clínicas. Realmente mi adicción empezó desde que me medicaron a los 9 años por diferentes problemas”, confesó en dicha entrevista.

Por su parte, el ex concursante de La Academia reveló que se encuentra luchando junto al joven de 23 años: “La verdad parece que estoy viviendo una pesadilla. Tenemos muchísimo tiempo en una guerra contra las adicciones. Mi hijo está en una recaída muy fuerte después de varios centros de rehabilitación y es muy triste enterarme de que ese problema lo está llevando a hacer cosas muy graves”, declaró el también actor.

“¿Sobredosis? Dejen de hacerle caso a gente que no sabe por favor, porque yo estoy bien, mira ahí dormí, tapadito con mi amiguito en su cuarto”, mencionó Tristán en un video en vivo en su cuenta de Instagram. De igual manera, confirmó que por la difusión de este rumor su mamá, Jacqueline Fierros, se encontraba muy afectada, tanto que no había parado de llorar y que incluso se comunicó muy preocupada con él.

Axel y Tristán rompieron su relación hace unos días, después comenzaron diferentes rumores sobre la sexualidad del hijo de Yahir (Foto: Instagram/@tristan_gss)

Aunque recientemente dio algunas declaraciones Axel, el ex novio de Tristán y afirmó que el hijo del cantante no es gay ni bisexual y aseguró que solo lo engañó para obtener dinero con la publicación de sus videos para adultos.

Por otro lado, Myriam confesó que nunca ha querido desligarse del reality show La Academia donde fue ganadora en la primera generación y señaló lo agradecida que se encuentra por haber participado. “Creo que todos debemos estar agradecidos con nuestro pasado, presente y futuro, y estar orgullosos de eso. A La Academia siempre le voy a tener mucho cariño”, dijo la artista.

Y agregó: “Hice buenos compañeros, amigos. A algunos los puedo considerar hermanos o hermanas, porque fue un proyecto de 14 soñadores que teníamos la ilusión de hacer carrera musical”.

