Enfermera regañó a una joven por tener miedo de vacunarse contra la COVID-19

Usuarios abrieron un debate (Foto: TikTok)

Desde que inició la campaña de vacunación contra COVID-19 en México, miles de mexicanos han acudido a los centros correspondientes para ser inoculados. Así, desde los adultos mayores hasta los más jóvenes han tenido que pasar por el proceso de formarse, descubrir su brazo y recibir la inyección.

Sin embargo, no para todas las personas ha resultado la mejor experiencia, ya que el miedo a ser pinchado con una aguja puede ser aterrador para algunos.

Tal fue el caso de una joven que se hizo viral recientemente, tras ser grabada en el momento en que una enfermera la regañó de forma contundente por gritar estrepitosamente durante su turno para recibir el biológico.

El audiovisual fue compartido a través de TikTok y puede verse a una mujer sentada en una silla lista para ser vacunada, sin embargo, el miedo en su rostro es bastante evidente y, ante el nerviosismo que presenta, el personal de salud que iba a atenderla comenzó a reprenderla.

“Si no te vas a vacunar, entonces déjale el espacio a otra persona que si quiera vacunarse. O sea estuviste haciendo fila, trajiste tu documentación, sabes a que vienes, ¿para qué te pones en ese plan? Si yo me voy ya no te vamos a vacunar”, dijo la enfermera.

Personas mayores de 18 años reciben la vacuna contra Covid-19 (Foto: EFE/José Méndez)

Ante esto, la mujer, aún espantada no se movió y uno de sus acompañantes se acercó para darle un poco de apoyo mientras le aplicaban el biológico. Así, abrazada de su amigo y entre fuertes gritos, por fin la pudieron vacunar.

Los internautas rápidamente reaccionaron al respecto y se inició todo un debate sobre si la actitud de la enfermera había sido la adecuada o si la respuesta de la muchacha fue exagerada.

“Se entiende el miedo de la chica y se entiende la reacción de la enfermera, al final ambas lograron lo que debían, no se tomen tan en serio todo”, “Es verdad, cargan mucho estrés, vacunan personas todo el día, gente que solo puede ese día haciendo fila, para estas cosas, es muy incómodo”, fueron algunos de los comentarios que pueden verse en la publicación original.

La Secretaría de Salud (SSa) reportó que hasta este sábado 11de diciembre, se han registrado 3,914,706 casos de contagios acumulados de coronavirus (COVID-19). Además, desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido 296,620 defunciones por la enfermedad.

Respecto a la jornada de la Estrategia Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2, la dependencia dio a conocer que hasta el momento se han aplicado 136,829,147 dosis de las fórmulas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sputnik V, Janssen, Moderna, Sinovac y CanSino.

Personal de salud aplica la vacuna contra covid-19 a jóvenes menores de 17 años en el Hospital del Niño DIFH, este 20 de octubre en la ciudad de Pachuca, estado de Hidalgo (México). EFE/David Martínez Pelcastre

Tan solo este viernes 10 de noviembre se aplicaron 710,201 vacunas.

De ese total, 66,003,384 personas han recibido el esquemas completo (de dos dosis o una, como es el caso de la vacuna Cansino y Janssen). Lo anterior quiere decir que el 86% de la población de a partir de 18 años ha recibido al menos una dosis en el país, según la Ssa.

La Ciudad de México es la entidad que tiene el mayor porcentaje de población vacunada, con el 99 por ciento de su población con al menos una inyección recibida; seguida de Quintana Roo (98%) y Querétaro (96 por ciento). En tanto, Chiapas es el estado con mayor rezago, con 61 por ciento; segundo de Oaxaca (70%) y Guerrero (72 por ciento).

SEGUIR LEYENDO