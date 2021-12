Maroon 5 regresará a la Ciudad de México en 2022

La banda musical de pop rock ha promocionado su último material discográfico "Jordi (Foto: Instagram/@ocesa)

Maroon 5 sorprendió a todos sus fans, pues hace algunas horas OCESA confirmo su regreso a la Ciudad de México para el próximo año; el concierto se llevará acabo el 30 de marzo del 2022 en el Foro Sol a las 20:30 horas como parte de su gira “World Tour”.

La banda estadounidense se conforma por su vocalista Adam Levine, James Valentine es el guitarrista, en los teclados se encuentra Jesse Carmichae y PJ Morton, el bajo está a cargo de Sam Farrar y Matt Flynn es el baterista.

La preventa de boletos para el show se llevará a cabo el próximo 6 y 7 de diciembre, exclusivamente para Citibanamex, mientras que la venta al público en general será habilitada a partir del 8 de diciembre en Ticketmaster y en las taquillas del lugar.

De igual forma, los precios de boletos para asistir al próximo concierto de Maroon 5 son los siguientes: la fase naranja hasta la verde va desde los 400 pesos mexicanos hasta los 1,500, mientras que la azul, morada y rosa estarán de 700 a 2,000 pesos, finalmente el boleto oro en 3,300 y el platino en 3,900 pesos.

Los boletos estarán disponibles a partir del 6 de diciembre (Foto: Twitter)

En cuanto al aforo aún no han afirmado si será el 100% o se reducirá debido a la pandemia, pero en condiciones normales la capacidad del Foro Sol es 26 mil asistentes.

La publicación en la cuenta oficial de OCESA rápidamente obtuvo reacciones por parte de sus seguidores, hasta el momento cuenta con más de dos mil “me gusta” y generó diferentes comentarios.

Otra de las noticias que impactó a los internautas horas antes del anuncio del concierto en Ciudad de México, es que Maroon 5 será parte del Tecate Pa’l Norte del siguiente año en el mes de abril, el cual se realizará en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León.

Por medio de sus redes sociales la agrupación reveló que presentará los temas de su más reciente trabajo titulado Jordi, mismo que se lanzó el pasado 11 de junio, dicha producción incluye colaboraciones con Anuel AA, Tainy, Stevie Nicks, Megan Thee Stallion, Jason Derulo y Juice WRLD.

Su álbum fue dedicado a su representante que falleció hace algún tiempo (Foto: Instagram/@maroon 5)

El título del álbum es en honor Jordan Feldestein, quien fue su representante durante un largo tiempo y lo apodaban con cariño “Jordi”. Falleció en 2017 debido a una trombosis pulmonar, la pérdida significo mucho para la banda original de Los Ángeles, California.

Jordi es el séptimo disco de estudio de Maroon 5, tuvo un gran recibimiento por la audiencia que pronto se posicionaron en el top algunas de sus canciones como Memories o Beatiful Mistakes. Cuenta con 14 temas en total y una duración de 43 minutos.

Los fans también esperan escuchar sus éxitos que los han consolidado durante toda su carrera y que han sobresalido en México como Girls Like You, Sugar, Maps, This Love, Sunday Morning, Animals y Misery. Cabe mencionar que la banda ya se había presentado en 2020 justo en el mismo recinto y agotó por completo las entradas en las dos fechas.

Además, la agrupación liderada por Adam Levine es reconocida a nivel mundial y recibió distintos reconocimientos desde sus inicios en 2001, algunos de ellos fueron: American Music Awards, los Billboard, Global Awards, Gaon Chart, los Grammy , hasta los MTV en sus distintas versiones, también los premios Nickelodion (Kids Choice) y muchos más. A través de los años han estado nominados en 206 ocasiones y fueron galardonados 44 veces en diversas categorías.

Maroon 5 es reconocido y ha obtenido diferentes premios (Foto: Instagram/maroon5)

SEGUIR LEYENDO: