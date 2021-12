Eduardo Yáñez será abuelo por segunda ocasión

Eduardo Yáñez será abuelo por segunda vez (Foto: Twitter)

Eduardo Yáñez se convertirá en abuelo por segunda ocasión, según dio a conocer el miércoles pasado su hijo Eduardo Yáñez Jr. en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió el último ultrasonido de su nueva pareja.

“Estoy tan emocionado de tener otro hijo y en esta ocasión con la persona correcta, es definitivamente una bendición aunque mi vida esté realmente patas arriba”, escribió Eduardo Yáñez Jr.

Sin embargo, el feliz anuncio que hizo Yáñez Jr. sobre su nueva paternidad parece estar envuelto en una situación difícil que tiene que ver con su primogénito Angelo, quien en diciembre cumplirá 4 años.

‘’Aún extraño a mi hijo pero no puedo seguir lastimándome porque su madre elige ser mala. Hice lo mejor que pude aunque la vida fue difícil para equilibrar mi felicidad, he pasado por muchas cosas últimamente”, reconoció el joven en las imágenes del ultrasonido.

‘’Ya le dio Dios un niño hermoso a mi hijo, espero que ese niño no le salga como a mi me salió él pero que le de todo el cariño y el amor que yo le di porque realmente fue así’', expresó el artista en una entrevista de 2019.

El actor no quiso conocer a su primer nieto Angelo, su postura se debe a que no mantiene comunicación con su único hijo. Anteriormente se desató un conflicto en 2017 y desde entonces se distanciaron, al grado que Eduardo ha dicho que “lo mejor” es que no se vuelvan a encontrar.

Incluso Yáñez reveló que años atrás su primogénito le había robado 15 mil dólares (300 mil pesos mexicanos) y él lo aceptó en diversos programas. Eduardo también confesó que su hijo cambió mucho, el famoso se consideraba inexperto como padre y eso lo llevó a querer darle todo lo que él nunca tuvo en su infancia y juventud.

“Tú no sabes cómo ser padre y mi información era que no le falte nada de lo que me faltó, que nadie lo toque, que nadie lo moleste, que no lo haga dudar, que no tenga ni un poquito de necesidad. El chamaco se convirtió en un ‘junior’, escogió un camino que ahora nos tiene separados y así se va a quedar”, respondió el protagonista de Destilando Amor durante una entrevista con Yordi Rosado.

Yáñez hizo varias revelaciones sobre su hijo en una entrevista con Yordi Rosado (Foto: Instagram/@yordirosado)

“Que no haya duda alguna de que yo amo a mi hijo, lo amo profundamente porque me dio años maravillosos. Me hizo padre de alguna forma, más que eso me hizo amigo. Fuimos grandes amigos, y cómplices. Aprendí tantas cosas a su lado y lo adoro pero ya no lo quiero a mi lado”, externó el famoso.

Por otro lado, recordemos que Eduardo Yáñez regresará a la actuación pero en esta ocasión no será al mundo de la telenovelas y con los protagónicos que ha tenido a lo largo de su trayectoria. El actor mencionó en el programa Hoy que su nuevo personaje le costó mucho tiempo de preparación, además de ser “un gran reto actoral”, el protagonista de Fuego en la Sangre participará en una serie donde llevará a la vida un personaje transexual.

Al ser cuestionado sobre su relación con la comunidad LGBT+, Eduardo respondió que siempre le ha tenido mucho respeto a la diversidad sexual y que incluso “tiene muchos amigos gays”, por lo que si fueran reales los rumores que han dicho de él sobre ser una persona homofóbica no tendría ese tipo de amistades, ni mucho menos realizaría un personaje como el que anunció.

