Disclaimer: la nueva serie de suspenso de Alfonso Cuarón para Apple TV+

La nueva serie de Apple TV+, que lleva por título “Disclaimer”, es de la producción del director, escritor, productor, director de fotografía y editor ganador de varios premios de la Academia, Globos de Oro y premios BAFTA, Alfonso Cuarón (Ganador del León de Oro “Roma,” “Gravity,” “Children of Men”).

Esta serie la trabajará a través de su productora Esperanto Filmoj, además, Cuarón escribirá, dirigirá y producirá la serie.

El thriller psicológico estará protagonizado por los galardonados actores y aclamados internacionalmente Cate Blanchett (“Don’t Look Up,” “Nightmare Alley,” “Pinocchio”), quien también será productora ejecutiva, y Kevin Kline (“The Starling,” “Beauty and the Beast” y la obra de Broadway “Present Laughter”), quien hará su debut en una serie.

Basada en la novela homónima de Renee Knight, “Disclaimer” Blanchett protagonizará a ‘Catherine Ravenscroft,’ una exitosa y respetada periodista y documentalista de televisión cuyo trabajo se ha basado en revelar las transgresiones ocultas de instituciones respetadas durante mucho tiempo.

Cate Blanchett (Foto: Apple TV+)

La historia se desarrolla cuando una intrigante novela escrita por un viudo (interpretado por Kline) aparece en su mesa de noche, se horroriza al darse cuenta de que ella es un personaje clave en una historia que esperaba estuviera enterrada en el pasado durante mucho tiempo. Una historia que revela su secreto más oscuro. Un secreto que pensó que era solo suyo.

La serie será el primer proyecto en estrenarse del contrato de varios años con Cuarón, quien estará desarrollando series de televisión exclusivamente para Apple TV+.

Esta serie se une a la lista de series premiadas de Apple. También marca la primera vez que Cuarón ha escrito y dirigido todos los episodios de una serie original. Cuarón actualmente se desempeña como productor de la película original de Apple “Raymond and Ray” la cual se encuentra en producción en Apple Studios.

“Disclaimer” es producida por Esperanto Filmoj y Anonymous Content. El ganador del Óscar, Emmanuel Lubezki (“Gravity,” “Birdman,” “The Revenant”) y el nominado a varios premios de la Academia, Bruno Delbonnel (“The Tragedy of Macbeth,” “Inside Llewyn Davis,” “Darkest Hour”) actuarán como directores de fotografía en este proyecto.

Kevin Kline (Foto: Apple TV+)

Cuarón se desempeña como productor ejecutivo junto a Gabriela Rodríguez de Esperanto Filmoj y David Levine, Dawn Olmstead y Steve Golin de Anonymous Content. Blanchett es productora ejecutiva y Renee Knight se desempeña como coproductora ejecutiva.

“Disclaimer” se une a una creciente lista de series galardonadas Apple Original, que incluyen el premio Emmy y el premio SAG y Critics ‘Choice Award “Ted Lasso”; la serie ganadora de premios Emmy, Critics Choice y SAG “The Morning Show”; “Truth Be Told” ganadora del premio NAACP Image; la recientemente renovada “Physical,” un drama de la creadora Annie Weisman, protagonizada y producida por Rose Byrne; así como series muy esperadas que incluyen “The Shrink Next Door,” protagonizada por Will Ferrell y Paul Rudd; “WeCrashed,” protagonizada y producida por los ganadores de los premios Academy, Golden Globe y SAG, Anne Hathaway y Jared Leto; “Five Days At Memorial” del ganador del Óscar John Ridley y el ganador del Emmy, Carlton Cuse; y “Roar,” una nueva serie de antología de mujeres dirigida por las creadoras Liz Flahive y Carly Mensch, y las productoras ejecutivas Nicole Kidman y Bruna Papandrea.

