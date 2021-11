Lupillo Rivera dio positivo a COVID-19 y canceló sus presentaciones

Lupillo Rivera se contagió de Covid-19, por lo que no pudo viajar a la Ciudad de México y canceló su presentación en el Festival Soy Grupero, el cual se llevará a cabo el próximo martes 30 de noviembre.

Esta mañana, el periodista de espectáculos, Álex Kaffie, dio a conocer que Lupillo Rivera dio positivo a COVID-19 antes de que emprendiera su viaje rumbo a la CDMX, pues aparentemente tenía planeado participar en el festival de música grupera. Sin embargo, trascendió que no podrá asistir debido a que habría contraído el virus por segunda ocasión.

El cantante confirmó su contagio a través de un comunicado de prensa que también compartió por el periodista en sus historias de Instagram.

“Esta mañana amanecí sintiéndome muy mal, llamé a mi médico, quien de inmediato me ordenó realizarme una prueba COVID-19. El resultado fue positivo, por lo cual debo actuar con responsabilidad y quedarme en casa un par de semanas. Lamento mucho no poder cumplir con la agenda de actividades que tenía pactadas, en cuanto me sea posible retomaré todos mis compromisos”, se lee en el comunicado.

(Captura: @kaffievillano/Instagram)

Esta es la segunda ocasión en que Lupillo Rivera se contagia de coronavirus. Fue el año pasado cuando el cantante compartió un video en su cuenta de Instagram donde reveló que había estado en cuarentena porque tenía COVID-19, afortunadamente, al momento de dicha publicación ya se encontraba libre del virus. El hermano de Jenni Rivera explicó que tanto él como su novia Giselle Soto se habían realizado una prueba que dio un resultado negativo.

Lupillo Rivera quiso mantener al margen su contagio porque no quería crear especulaciones al respecto y no terminara preocupando a toda su familia. Sin embargo, una vez que se recuperó compartió su experiencia con sus seguidores de redes sociales. Dentro del video, el cantante comentó que se sometió a un cambio de hábitos alimenticios como parte del tratamiento para poder superarlo.

(Foto: Instagram/@gorgizz)

“Yo hice un proceso de muchas vitaminas, de muchas comidas diferentes. Quité todos los panes, todas las harinas, todos los carbohidratos, la azúcar la quité también y ahorita nos fue mucho mejor que a otras personas con esta enfermedad”, comentó.

El cantante de 49 años mencionó que durante su contagio había perdido parte del olfato y del gusto, síntomas que suele aparecer con la llegada del virus en algunas personas. No obstante, en esa ocasión confesó que poco a poco dichos sentidos estaban volviendo a la normalidad.

“A penas estoy volviendo a agarrar el olfato, otra vez. El sabor ya lo tengo otra vez. Mi mujer aquí, pues ella aguantó, no le pasó nada”, continuó. Con ello, el hermano de Jenni Rivera confesó que había estado cuidando su salud en confinamiento y que, después de la cuarentena, ya no estaba contagiado.

Ana Bárbara se mostró un poco preocupada en redes sociales (Foto: Captura de pantalla historias temporales/@anabarbaramusic)

Hace un par de horas, Ana Bárbara dio a conocer que no podrá llevar a cabo las presentaciones que tenía planeadas en los próximos días debido a que dio positivo a COVID-19. La intérprete de música grupera compartió un video en su perfil de Instagram donde explicó que se había sentido mal durante la mañana, por lo que acudió a hacerse una prueba que salió positiva.

“Pedazos de mi alma venía a traerles música, alegría que es lo que mejor sé hacer pero en la mañana me empecé a sentir un poquito mal y pues resulta que salí positiva a covid”, dijo.

Aunque trató de dar la noticia con una sonrisa en su rostro para no generar preocupación, la apariencia de la cantante llamó la atención porque su voz se escuchó algo mormada.

