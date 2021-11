Kourtney Kardashian y Travis Barker en México: celebraron el cumpleaños del músico de Blink-182

Foto: Instagram/@kourtneykardash

Kourtney Kardashian y su prometido, el baterista de Blink -182: Travis Barker, viajaron a Los Cabos, Baja California Sur, para celebrar el cumpleaños número 46 del músico. Durante su llegada, se les vio llegar en compañía de los hijos de Travis: Alabama y Landon, así como el hijo menor de Kourntey, Reign.

La pareja disfrutó de un romántico paseo en grupo a caballo en las orillas del mar durante un atardecer, donde pasaron una cita inolvidable con una vista espectacular.

La pareja y sus acompañantes se hospedaron en una lujosa villa residencial en San José del Cabo, donde fueron recibidos por Mariachis entonando “Las mañanitas” en español.

Días antes, durante el cumpleaños del baterista, la estrella del reality Keeping Up With the Kardashian´s hizo un post en Instagram felicitando a su futuro esposo. “Te quiero más que a nada en el mundo, eres mi todo favorito. ¡Feliz cumpleaños, cariño mío!” escribió Kourtney acompañada de una tierna fotografía con su enamorado.

“Eres un sueño hecho realidad, mi alma gemela y mi todo. ¡Te quiero!” respondió el músico en el post que le dedicó su futura esposa.

La pareja lleva saliendo desde principios de febrero de este año, pero recientemente la pareja hizo oficial su compromiso en un post mediante su cuenta oficial de Instagram. La romántica propuesta se llevó a cabo con un hermoso atardecer de fondo en la playa del hotel Rosewood Miramar, en California.

La propuesta se llevó en Montecito, donde Travis adornó la playa con adornos con miles de rosas rojas para hacer el momento aún más romántico. Kourtney Kardashian quedó impactada, pues según reveló una fuente al portal de noticias E! News, Kourt “Estaba completamente desprevenida” , al momento en que Travis le hizo la propuesta de matrimonio.

Kris Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, Corey Gamble se encontraban presentes durante la propuesta, lo que hizo que la empresaria de Poosh, se sintiera en confianza y en familia en este momento tan especial junto con su prometido.

De acuerdo con un experto de la joyería The Diamond Pro, el diamante de Kourtney parece ser un diamante grande de 15 quilates sobre un engaste pavé o de halo oculto. Calculan que la joya tiene un precio de 1 millón de dólares y según confirmo el portal ELLE US, el corte fue elegido personalmente por Travis y está totalmente inspirado en el anillo que Ryan Reynolds dio a Blake Lively.

Aunque la pareja no ha revelado más detalles sobre el día de la boda, se ha especulado Kourt portará un vestido de novia de Vera Wang de color rojo en su boda. Los rumores comenzaron a circular después de que la empresaria e influencer dejara supuestas señales a través de su Feed de Instagram que giran en torno a ese color. Por otra parte, de entre todos los diseñadores de vestidos de novia, Vera Wang es pionera en haber lanzado propuestas en rojo en colecciones pasadas.

Una fuente cercana a la pareja, reveló al portal E! News que la pareja ya se encuentra planeando los detalles de la ceremonia y celebración de la boda “Esto es muy importante para ella”, explicó la fuente. “Quieren hacer toda la gran ceremonia de boda tradicional y todo, y ya han hablado de ello”.

La familia de Kourtney se ha encargado de recibir con los brazos abiertos a Travis, mientras la pareja continúa celebrando con familiares y amigos cercanos.

