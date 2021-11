“No hablaba de la muerte”: la razón por la que Carmen Salinas evita a toda costa el tema

Carmen Salinas contó lo que tuvo que hacer para evitar que le quitaran a su bebé (Foto: Instagram/@carmensalinas_56)

La noche de este miércoles fue hospitalizada Carmen Salinas tras sufrir un desmayo en su casa. El diagnóstico de la emblemática actriz es un derrame cerebral que la mantiene en estado de coma, conectada a un ventilador y en el área de terapia intensiva.

Esta tarde, familiares de la actriz de Bellas de noche relataron cómo aconteció la fatalidad:

“Ayer por la noche, después de que mi abuelita regresó de trabajar y cenó y estaba viendo la tele, pues hizo su rutina, que era bañarse para poder levantarse al otro día a trabajar y la encontraron de pronto desmayada en el baño así que llamamos a una ambulancia y la trajimos al hospital de urgencia, ella estaba inconsciente y ya la internaron por los síntomas que presentaba, todo parecía ser lo que es un accidente cerebro vascular. Le hicieron una tomografía y ahora está en terapia intensiva”, contó Carmen Plascencia, nieta de la veterana actriz, a las cámaras de Ventaneando.

Por su parte María Eugenia, su hija, ahondó respecto a la odisea que vivieron para trasladar a la exdiputada federal al hospital:

“No, para nada notamos algo, yo vi cuando llegó mi mamá de la grabación de la novela, en la noche, sí llegó muy cansada como siempre, llegaba cansada, llegó directo a cenar, y estaba jugando con mi nieto y después se subió a desmaquillarse y todo eso, se iba a meter a bañar para lavarse su cabellito para el otro día porque tenía llamado, entonces al ver las muchachas que no salía pronto se dieron cuenta que estaba desmayada en el baño y hubo que llamar a la ambulancia. Fue una locura, la verdad, y a tratar de llevarla de volada al hospital y con esta noticia de que se le vino un derrame y ahorita está estable, dentro de lo que cabe. Con medicamentos y esperando a los doctores a que nos estén informando cada rato”, expresó.

Sobre el motivo que habría desencadenado el derrame, las familiares aseguran que la salud de Carmen estaba estabilizada y que fue un evento fortuito:

“Mi abuelita sufría de presión alta, pero en realidad es algo que sucede, es un evento que sucede”, “Mi mamá tomaba todas sus medicinas mañana, tarde y noche, ahora sí que fue un evento inesperado”.

Narraron también que uno de los temas de los cuales ha evitado hablar la también productora teatral es el relacionado con la muerte, esto porque para ella fue muy difícil haber asimilado los decesos de su familia:

“Mi abuelita, para mi abuelita hablar de la muerte es un tema muy delicado porque desde mi papá siempre ha sido algo que está presente en su vida, la verdad es que no hablaba de la muerte”, expresó Carmen.

“Lo que pasa es que mi mamá, hay que tomar en cuenta que mi mamá tuvo muchos eventos fuertes desde la muerte de mis abuelos, luego de mi hermano, luego de mi tío Chato Cejudo, luego de sus hermanos de ella, y de cuñados, y primos. No sabes todo lo que mi mamá ha vivido, y ha sido fuerte con todo eso, lo que les digo es que mi mamá desde la muerte de mi hermano no dormía muy bien que digamos, se dormía siempre tarde mi mamá, y aunque se durmiera tarde se levantaba tempranito para prepararse para irse a grabar”, añadió María Eugenio sobre los hábitos de Salinas.

La imitadora de artistas se encuentra “intubada porque necesita ventilador, lo que me dijo el médico en la mañana, yo no he hablado con el médico nuevamente, que sus signos vitales siguen, es ella misma la que los produce, su corazón palpita por ella, su frecuencia, su presión es por ella misma, no está ayudada por ningún aparato, excepto por la respiración, la oxigenación sigue, está con un ventilador, está intubada, con medicamentos para el dolor, no está sedada, está en un coma, lo que reportan es que está estable en una situación muy delicada“, añadió María Eugenia.