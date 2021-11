Mamá de Christian Nodal defendió al cantante de críticas por su apariencia

Cristy habló de lo que opina sobre los tatuajes de su hijo Christian Nodal y defendió a Belinda de comentarios negativos (Foto: Instagram @cristy_nodal)

Los cambios que Christian Nodal ha tenido en su apariencia no han sido del agrado de todos, por lo que los comentarios negativos llegaron hasta su mamá, Cristy, quien ha decidido contestarle a las personas que no están felices con el nuevo look de su hijo.

En el último año Christian Nodal ha sorprendido por la forma en que ha cambiado su imagen con su forma de vestir y los tatuajes que luce. En varias ocasiones ha reaccionado a los comentarios de personas que lo critican en redes sociales, pero en esta ocasión fue Cristy Nodal, su progenitora, la que respondió a estos mensajes porque se los hicieron llegar directamente a ella.

A través de Instagram, la mamá del cantante compartió un mensaje que le enviaron en la misma red social, en donde un internauta la cuestiona sobre las razones del porqué no ha hablado con Christian acerca de los tatuajes que tiene y también culpa a Belinda por las decisiones que ha tomado el sonorense últimamente.

Desde hace unas semanas Christian se ha dejado ver con los nuevos tatuajes que tiene en la cara (Foto: Instagram/@nodal)

“¿Qué le pasa a su hijo?, con tatuaje en la cara, hable con él, eso no está bien, me refiero que por ser artista ese no se le ve bien en el cuerpo, como se ve menos está bien, pero ya en la cara. Desde que está con Belinda es otro y no es para bien, ¡qué lástima!, hable con él, todo lo que sube baja, no siempre se está en la cima”, se lee en parte del mensaje que le enviaron a la influencer.

Ella decidió contestarle agradeciendo su interés por el bienestar del intérprete de Botella tras botella, pero sin dejar de lado que, más que un consejo, se trata de una crítica por parte de una seguidora.

Cristy externó que para ella algunos de los cambios que ha tenido su hijo no son de su agrado, pero ella, como madre, siente la responsabilidad de no criticarlo, sino más bien de apoyarlo en lo que él quiera hacer con su cuerpo y las decisiones que tome para sí mismo.

Cristy respondió a la fan con un largo mensaje (Foto: captura de pantalla/Instagram)

“Claro que me duele su cambio, pero como madre más me dolería darle la espalda por ser quien es él, sin faltarte al respeto y agradezco el consejo, pero a ti nadie te dice quién ser o que no seas (...) Respeto si no gustas del arte que consideramos que son los tatuajes, que vienen de nuestros ancestros. ¡Vivir y dejar vivir!”, agregó.

En cuanto a lo dicho sobre Belinda, también defendió a su nuera y sólo dijo cosas buenas de la nacida en España, demostrando que piensa que es una buena persona para su familia, principalmente para su hijo.

“¡Ella es bellísima! ¡De alma y corazón! Y sólo lo apoya, si eres tradicional, mujer mexicana entenderás. Y si no, adelante con tus personas próximas a seguir. Nuestra familia no cambia, con o sin, son nuestros más auténticos amores y lo mejor es que nos respetamos y nos amamos tal cual somos, nada es culpa de nadie, somos inteligentes y de gustos estrafalarios”, defendió a la intérprete de Luz sin gravedad.

Cristy Nodal ha defendido en varias ocasiones a Belinda de comentarios negativos lanzados por parte de fans de su hijo (Foto: Instagram/@cristy_nodal)

Finalmente, Cristy le pidió a la seguidora que le envió el mensaje cuestionarse si ella es feliz y la forma en la que piensa la hace sentir mejor.

Unas semanas atrás, el mismo cantante se dedicó a responder comentarios que también culpaban a Beli de ser la culpable de que su prometido haya decidido realizarse diferentes tatuajes, incluso en la cara. Él respondió que no tenía sentido criticar a alguien que había llegado a su vida sólo a apoyarlo.

