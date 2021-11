María José, a favor de que los niños regresen a clases presenciales

María José aseguró que los niños necesitan socializar con otros compañeros (Foto: Instagram/@lajosa)

María José se mostró a favor de que los niños retomen sus clases presenciales pues aseguró que necesitan socializar con otros compañeros. En entrevista para el programa Sale el Sol, “La Josa” puntualizó que los pequeños han tenido momentos complicados con las clases virtuales pues se están perdiendo parte importante de su desarrollo.Además mencionó que respeta a las personas que no quieren vacunarse o mandar a sus hijos de forma presencial a la escuela, aunque esta decisión debe ser tomada de forma muy “consciente”.

“Ahorita el método híbrido está padre, a mí si me encantaría que ya regresaran todos los días, porque la sociabilidad sobre todo en los niños pequeños es básica. Yo sí estoy a favor de que los niños regresen a la escuela de forma presencial, pero también respeto a los que no quieren regresar, así como respeto a los que no se quieren vacunar y a los que sí se quieren vacunar”, comentó la intérprete de No Soy Una Señora.

María José confirmó que ella ya se encuentra vacunada (Foto: Instagram/@lajosa)

María José confirmó que ella ya se encuentra vacunada y que todos los integrantes de su familia lo están y estarán cuando sea el turno de su hija pequeña Valeria, sin embargo el hecho de negarse a hacerlo para ella debe ser respetado aunque también todo debe girar en una decisión consciente y que sea lo mejor para todos.

“Yo ya estoy vacunada [...] siempre y cuando exista un respeto para todos, todo estará bien. Mientras tú creas que está bien y sea una realidad sana para tus hijos, pues adelante”, agregó.

La ex coach de La Voz México -TV Azteca- explicó que la salud mental es un tema muy importante para ella, por lo que para no afectar la salud de su hija Valeria decidió que durante todo este tiempo de pandemia cada una tendría su espacio y lugar de trabajo, por lo que ni María José le decía cómo hacer sus tareas o le ayudaba, como su hija pequeña no intervenía en los proyectos de su madre.

María José explicó que la salud mental es un tema muy importante para ella (Foto: Instagram/@lajosa)

“La ayudé haciéndome a un lado; cuando las mamás están encima de los hijos en las clases en línea, o sea los hijos se vuelven locos y las mamás también. Yo traté de ayudarle un par de días y dije esto no es bueno ni para mi salud mental ni para la de ella. Los papás de repente queremos que nuestros hijos ‘hazlo bien’, ‘lávate los dientes’, ‘vete a comer’, no pues pobre niña entonces yo decidí hacerme un poco a un lado más porque estaba muy chiquita”, confesó “La Josa”.

La cantante añadió que durante todo el tiempo de “clases en línea” su hija Valeria no fue beneficiada del todo ya que cualquier tipo de cosa que pasaba en su casa, durante las horas designadas a el estudio, la distraían mucho al grado de que ambas se sintieron “desesperadas y que no estaban aprendiendo nada”.

María José invitó a sus fans a seguirse vacuando para "cuidarse todos" (Foto: Instagram/@lajosa)

“Hay niños a los que la escuela en línea no les funciona así como hay otros niños a los que sí. Mi hija es muy distraída entonces por eso si tenía que tener un poco de ayuda sobre todo porque a ella le tocó preescolar, entonces el trazo era importante y la Miss en línea no se da cuenta cómo está agarrando el lápiz, como está haciendo la “R”, como está haciendo la “S” entonces la persona que me estaba ayudando pues logró ‘ayudar’”, expresó la ex integrante de Kabah.

María José finalizó comentando que le da mucha felicidad que cada vez se abran más espacios para que la música y otras artes regresen como era la vida “antes de la pandemia”; le agradeció a sus fans que no la dejaran sola con los eventos que realizó durante la época más fuerte del COVID-19 y los invitó a seguirse vacuando para cuidarse todos.

