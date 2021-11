Gabriel Soto reveló nuevos detalles de su boda con Irina Baeva

Foto: Instagram/@irinabaeva

Gabriel Soto e Irina Baeva se han visto envueltos en fuerte polémica desde que anunciaron su próximo matrimonio, sin embargo, debido a varias circunstancias la pareja no ha podido concretar el enlace y a continuación te contamos todo lo que debes saber.

Fue en octubre del 2020 cuando la pareja sorprendió al público con la noticia de que se habían comprometido en matrimonio tras dos tormentosos años de noviazgo, pues desde un inicio de su relación, los actores fueron duramente juzgados debido a los rumores de una supuesta infidelidad que se desataron tras el divorcio de Gabriel Soto y Geraldine Bazán.

No obstante, Soto recientemente reveló para TVyNovelas algunos detalles sobre su boda pausada.

“Estamos trabajando en eso; ya tenemos una fecha tentativa, pues teníamos pensado hacerla a finales de año, pero por este proyecto pudimos realizarla. Sabíamos que íbamos a empezar a grabar y trabajando es muy complicado, por eso esperamos dos temas: primero, ver la fecha en que terminamos la novela y, segundo, todo lo relacionado al COVID... Ahorita en Rusia está medio complicada la situación. Obviamente queremos que la familia de Irina viaje para estar presente”, dijo el actor.

Asimismo, señaló que la boda sería en México, pero no en la capital del país. Respecto a la lista de invitados, el artista también reveló algunas cosas.

Foto: Instagram/@irinabaeva

“También por temas de pandemia tenemos que hacer algo pequeño; queremos hacer algo íntimo, con la familia cercana, con los amigos más allegados y ya vamos dándole forma, avanzando en el tema.

Gabriel Soto mencionó que, aunque él e Irina pasan mucho tiempo juntos en casa, viajes y ahora en las grabaciones, no es algo que le pese, sino todo lo contrario.

“Es que como nos amamos tanto, lo disfrutamos muchísimo. Nosotros siempre estamos juntos; aunque no estemos en novelas, ya estamos acostumbrados y lo disfrutamos”, señaló.

Apenas hace unos días, Irina Baeva confesó que tiene la intención de usar un solo vestido de novia aunque no descartó la posibilidad de portar un segundo y explicó que el motivo es que no le gustaría gastar el tiempo de su celebración haciendo muchos cambios de look.

Foto: Instagram / @gabrielsoto

“Si ya eliges ese vestido, el vestido, creo hay que disfrutarlo. Puede haber una segunda opción por si el vestido está muy grande, estás muy cómoda al momento de bailar”, señaló. “No creo que iría por cinco, seis, ocho vestidos porque sino te la pasas cambiándote toda la boda, cuando lo que quiero es disfrutar con mi pareja, familia, amigos y pasarla bien”, dijo en declaraciones recuperadas por People en español.

La también modelo aclaró que tanto ella como Soto aún no tienen pensado qué tipo de ceremonia llevarán a cabo, pues ambos traen consigo culturas diferentes. Sin embargo, aseguró que será un ritual lleno de amor con el que los dos podrán compartir lo que sienten el uno por el otro con sus seres queridos.

