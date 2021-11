Linet Puente reveló la razón de su ausencia en ‘’Ventaneando’'

Este lunes 1 de noviembre y el martes 2, los días de muertos en México, llamó la atención que la conductora de Ventaneando, Linet Puente, no acudió al famoso foro del programa de espectáculos emblema de TV Azteca.

Dicha situación causó extrañeza entre los telespectadores del programa comandado por Pati Chapoy, quienes entre otras cosas, infirieron que quizá la presentadora se había tomado un par de días de vacaciones o un “puente” para descansar en estos días feriados de celebración.

Pero en la emisión de este miércoles la presentadora ya apareció al aire en el horario habitual del programa vespertino. Fue en la cuenta de Twitter de Ventaneando donde fue compartido un video en el que Linet explicó el porqué de su ausencia en el programa.

“Hola, cómo están todos, oigan fíjense que ya estamos de vuelta en Ventaneando. Dos días ausentes porque me dio chorro básicamente para variar”, comenzó saludando la comunicadora, quien expresó que pasó por un cuadro infeccioso que le impidió desempeñar sus labores.

“Nunca me da, la verdad es que no, pero ahora sí, me dio diarrea, una infección estomacal de miedo. Pedro Sola está de testigo de cómo llegué hecha un ‘Gasparín’ el lunes dizque a trabajar. La verdad es que no pude… me dio ‘cacarro’, la verdad es que tuve que retirarme, no pude, se me pidió retirarme”, contó la presentadora.

Puente después bromeó acerca de la verdadera razón por la que la producción del programa no la dejó permanecer en las instalaciones del foro: “Yo creo que a la producción le dio miedo que estos bonitos sillones pues sufrieran las consecuencias o que de repente el tapete resultara afectado por mi malestar estomacal”, dijo entre risas.

Linet se mostró entusiasta y aseguró que tras su malestar estomacal ahora podrá iniciar una dieta antes de la temporada navideña:

“Pero ya estamos todo bien en orden, de regreso en Ventaneando y con todas las fuerzas, además, ya con el estómago limpiecito para hacer dieta, para aprovechar porque se nos viene diciembre”

En diciembre de 2020, Linet Puente reveló entre lágrimas que estaba separada del productor Luis Carlos Galán, con quien procreó a su único hijo. El anuncio de la presentadora causó conmoción, pues con la llegada del bebé, sus seguidores creyeron consolidada su familia.

Con la mediática separación surgió un fuerte rumor de que se había debido a una infidelidad por parte de él, y aunque la versión no ha sido confirmada por Linet, lo cierto es que la conductora ha retomado su vida gracias a terapia y el amor que le tiene a su bebé.

Para septiembre pasado, Luis Carlos habló del tema dejando ver que la relación se enfrió durante la pandemia, hecho por el cual separó su vida de la de la colaboradora de Pati Chapoy: “Linet y yo tuvimos al principio una relación muy hermosa, nació con muchísima ilusión, nació con amor, de ese amor nace Noah, el último año ya como pareja, no es nada extraordinario, las parejas a veces caducan, nos alejamos muchísimo, falta de comunicación y prácticamente nos habíamos distanciado lo suficiente para decir que ya no teníamos una relación a pesar de que vivíamos juntos y criamos a Noah”, contó el productor de televisión para el canal de YouTube del periodista Michelle Ruvalcaba.

El padre de Noah dejó claro que la separación no tuvo nada que ver con una infidelidad, como tanto se manejó en los medios, sino que se vio debilitada debido a que los dos dejaron de convivir como pareja por enfrascarse en sus respectivas carreras profesionales.

“Con Linet, quizás le dimos más importancia al trabajo, vivimos momentos muy difíciles en la pandemia, yo tuve dos veces COVID, estaba en terapia intensiva, y fue complicado. Era una relación prácticamente virtual”, reveló, no obstante, aseguró que siempre le tendrá admiración, respeto y el lazo que los une como la madre de su hijo.

