Vicente Fernández: reportaron nuevos detalles de su estado de salud

Esta mañana, se reportaron nuevos detalles sobre el estado de salud del cantante mexicano, Vicente Fernández, quien lleva desde el pasado ocho de agosto ingresado en el hospital Century 2000, ubicado en su natal Guadalajara, Jalisco, en donde fue intervenido quirúrgicamente después de sufrir una caída y lesionarse las vértebras verticales.

De acuerdo con último informe médico difundido en las redes sociales del artista, Vicente salió de terapia intensiva el pasado 28 de octubre, y fue trasladado a una habitación hospitalaria, donde continúa con su tratamiento y rehabilitación.

Según el comunicado firmado por el Dr. Luis Arturo Gómez, Francisco Javier González y equipo médico: “Don Vicente continúa estable, más alerta y cooperador en la terapia de su rehabilitación. Su esfuerzo respiratorio continúa siendo débil, por lo cuál requiere soporte en forma intermitente”, se lee en el documento disponible en Instagram.

A manera de ampliación de este diagnóstico, esta mañana la revista de espectáculos TvyNovelas, reportó que Vicente Fernández continúa “vivo de milagro”. De acuerdo con la revista, el cantante de 81 años, depende de una traqueostomía que le fue practicada hace un par de semanas.

Según reveló una fuente a la revista: “Esto evita cualquier riesgo o eventualidad en su condición respiratoria. Debido a esto, su comunicación con el equipo médico y familiares a través del habla es limitada, aunque él busca la forma de hacerlo con expresión bucal y a través de su mirada. Todavía no puede caminar, y aún se encuentra en fase de activación de la movilización”, reportó la publicación.

Además, se precisó que el cantante y su familia, quienes acuden al hospital a visitarlo, siguen los protocolos pertinentes para evitar cualquier infección o contagio: “Sigue bajo estrictos cuidados y medidas de seguridad para evitar riesgos de infección, por lo tanto, familiares, médicos y enfermeras extreman precauciones y se restringe, sólo de manera especial, los periodos de visita, con el objetivo de evitar contaminación”, se lee en el reporte de la revista.

Por otra parte, según la misma publicación mexicana, el traslado de Vicente Fernández de terapia intensiva a una habitación con mayor espacio, ha sido favorable para él y para sus allegados, pues, además de contar con mayor capacidad para recibir vistitas, ha mejorado en su calidad del sueño. Además, Vicente sería alimentado con una sonda.

“Para mejorar su estado de salud, el equipo médico lleva un rigurosos protocolo que consiste en una terapia de multiasistencia médica, además de alimenticia, física, neurológica y, la más importante y valiosa, la terapia familiar y conductual con su equipo asistencial”, concluye el reporte, en donde además se precisa que se intentó establecer contacto con la familia de Vicente para verificar la información, sin éxito.

Esta no es la primera vez que se reportan algunos detalles del estado de salud de Vicente Fernández. La semana pasada, una publicación mexicana informó que el cantante se encontraba grave. Sin embargo, la familia Fernández ha sido insistente en pedir al público y a los medios de comunicación que no se haga caso de ninguna información que no provenga de los comunicados oficiales que se publican en las redes sociales del cantante de Estos celos.

Vicente Fernández es un cantante de música ranchera, empresario, productor discográfico y actor mexicano. Padre del también cantante Alejandro Fernández y considerado por muchos como un símbolo de la cultura hispanoamericana y uno de los artistas más populares de México.

