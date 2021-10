Octavio Ocaña estaba a punto de casarse con su novia

(Foto: Facebook/Octavio Ocaña)

En la madrugada de este 30 de octubre se dio a conocer que el actor Octavio Ocaña había fallecido, y pese a las múltiples versiones de cómo ocurrió, sus seguidores, familiares, compañeros y más han lamentado la pérdida, siendo su novia y prometida, Nerea Godínez, una de las más afectadas.

Junto al padre del intérprete de Benito Rivers del show Vecinos, la prometida ha sido una de las personas que más ha dejado ver el dolor que dejó en su vida la inesperada muerte.

Y es que apenas el pasado 23 de julio el actor celebró que Nerea Gódinez había aceptado su propuesta de matrimonio, pues solo quedaba la planeación de la fiesta y la ceremonia oficial de su unión.

“Amor de mis amores 😍❤️ 💍 te amooooooo #Dijo que sí”, festejó el actor.

Nerea ha lanzado sensibles dedicatorias a la memoria de Octavio (Foto: Facebook/Octavio Ocaña)

A la publicación agregó dos fotografías. En la primera se observa a la pareja besándose mientras ella muestra el anillo a la cámara y en la segunda se les ve posando felices dentro de lo que parece ser un restaurante.

Hace 14 semanas, el posteo de Octavio fue repleto de comentarios de felicitaciones y bendiciones por el futuro matrimonio que estaría por celebrar, sin embargo, este fin de semana todo ello fue eclipsado por su repentina muerte.

Debido a la belleza de su pareja, en múltiples ocasiones fue cuestionado sobre cómo pudo conseguir una novia así. Siempre respondía señalando que era porque ella se había enamorado de quién era, no de su dinero, fama o físico.

“No digan que lo que hace el dinero, por qué millonario no soy y yo no tengo la culpa de que sean caca y solo se fijen en el físico y no conozcan a alguien más allá de su apariencia física, por eso están solos [sic]”, dijo el actor en una publicación donde compartió fotografías de ellos en la playa.

Los jóvenes se habían comprometido hace unos meses (Foto: Facebook/Octavio Ocaña)

Para el histrión era común colgar en Facebook imágenes de él con su novia, demostrando el cariño que se tenían. Incluso en una ocasión, mostrando parte de su comicidad, publicó una selfie de ellos con la descripción: “Terminando de hacer el sin respeto”.

Sin embargo, las publicaciones de amor no solo eran de parte del actor, pues también la joven correspondía subiendo dedicatorias para él desde sus cuentas personales. Por ello, al confirmarse el deceso del histrión, era de esperar que lanzara varias dedicatorias a su memoria.

La más fuerte y conmovedora que ha causado eco entre los seguidores de la serie fue la siguiente:

“Mi papi hermoso, me dejas muerta en vida. Te amo, te amo, te amo por toda la eternidad”

La pareja presumía su amor en redes sociales (Foto: Facebook/Octavio Ocaña)

A través de sus historias de Instagram, Nerea Gómez, ha dedicado sus pensamientos a quien ya no pudo ser su esposo, esperando que descanse en paz. Asimismo, compartió información sobre el sepelio, el cual tuvo lugar en Gayosso Santa Mónica arriba de Mundo E, en la Ciudad de México, previo a que sus restos sean trasladados al estado de Tabasco, en donde el padre del actor desea que estén.

Diversas versiones de su muerte

Según algunos reportes policiales, el joven tripulaba una camioneta gris de la marca Jeep modelo Grand Cherokee con placas de circulación PWJ-213D, del estado de Morelos, en la zona de Tepojaco, cuando dos sujetos armados se le acercaron y trataron de despojarlo de la misma.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya emitió su versión de los hechos, la cual contradice las primeras que surgieron.

