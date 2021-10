Infante tachó de corrientita la comedia de Carlos Ballarta (Foto: Youtube/Gustavo Adolfo Infante)

Luego de que en los últimos días haya trascendido un video en donde se muestra al comediante de Stand Up Carlos Ballarta criticar el trabajo televisivo de Roberto Gómez Bolaños, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante salió en defensa de “Chespirito”.

El pasado 26 de octubre, a través de una transmisión en vivo, el periodista comentó que nunca había visto el trabajo de Carlos Ballarta, sin embargo, reveló que fue hasta que la polémica entorno a las críticas hacía Chespirito estalló, que él se acercó a conocer sus rutinas de Stand Up. Ante ello, Infante catalogó el trabajo del comediante como “corrientita”.

“El nivel que el señor Carlos Ballarta maneja de comedia, me parece chistosita, corrientita. Y no tengo nada en contra de él, no lo conozco, nunca en mi vida lo he visto, nunca nos hemos subido a la misma pesera, nunca nos hemos ido a tomar un café, nunca lo he entrevistado, creo que nunca lo voy a entrevistar”, comento Gustavo Adolfo Infante desde su canal homónimo de YouTube.

El periodista señaló que no conocía el trabajo de Ballarta (Foto: Youtube/Gustavo Adolfo Infante)

A pesar de que Infante mencionó que no tenía noción de quién era Carlos previo a sus declaraciones, el 9 de noviembre del año pasado, el periodista formó parte de los invitados del podcast El Show de Don Piter, en el cual colaboran los guionistas Charlie “El Huevo” Barrientos, Mauricio García, así como también el comediante Coco Celis y Ballarta, sin embargo en dicha ocasión este último no acudió al programa.

Asimismo, Infante aprovechó para elogiar el trabajo de Roberto Gómez Bolaños exponiendo la longeva carrera que desempeño dentro de la industria del entretenimiento en México.

“Tuvo el programa más exitoso de la televisión mexicana, un programa que rompió esquemas, que rompió fronteras, que abrió la frontera de México y puso el nombre de la empresa en la cual laboraba él, que es Televisa, en todo lo alto; bueno o malo, yo no creo que haya sido bueno, yo creo que fue buenísimo”, comentó el periodista.

Gustavo Adolfo Infante enalteció la longeva carrera de Chespirito (Foto: @LaTeleTuya)

La polémica surgió cuando el comediante mexicano apareció en el programa Versión extendida con Tenoch Huerta donde respondió unas preguntas en torno a su profesión y reveló su opinión sobre la situación actual por la que está atravesando la comedia.

En medio de las confesiones, Ballarta explicó que desde su perspectiva la reflexión no es una de la tareas fundamentales que debe cumplir la comedia, aunque en muchas ocasiones suele pasar así.

Comentó que la comedia hecha durante años por Roberto Gómez Bolaños en la televisión ha sido desafortunada para su gremio, contrario a lo que piensan miles de mexicanos fans de sus exitosos programas.

Carlos Ballarta estuvo en boca de todos debido a sus declaraciones durante la última emisión de Versión Extendida (Foto: Instagram)

“Yo creo que no es responsabilidad de la comedia hacer a la gente reflexionar. No toda, pero siento que, al menos en cuanto comicidad Chespirito es de las peores cosas que le han pasado a la comedia mexicana”, aseveró el standupero en un TikTok que publicó la cuenta del mismo programa.

El comediante continuó su polémico comentario asegurando que él no permite que su hijo vea ese tipo de contenido porque no le parece fructífero: “Yo, al menos en mi casa, si hay algo que no le dejo ver a mi hijo es esa pendej***, la neta”.

Estefanía Veloz, ex militante de Morena, interrumpió al comediante para añadir que tanto ha sido el éxito que se alcanzó con los programas de comedia de Chespirito que actualmente ya tiene una versión caricaturizada, tales como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado.

