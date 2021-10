Luz María Zetina se va de “Sale el Sol”

Luz María Zetina le dice adiós a "Sale el Sol" después de cinco años de ser la conductora titular (Foto: Instagram/@luzmazetina)

Esta mañana Luz María Zetina se despidió del programa Sale el Sol de Imagen Televisión, tras cinco años frente a la cámara como una de las conductoras titulares. Sus compañeros Paulina Mercado, Carlos Arenas, Talina Fernández, Carlos Quirarte y hasta el productor Andrés Tovar le prepararon una emotiva despedida.

Aunque existían diferentes rumores desde días pasados que su salida podía ser por su compromiso con Emilio Guzmán Ruiz, Luz María confesó que la verdadera razón es porque desea continuar con su carrera como actriz.

“Estos 5 años fueron de entrega, de gozo, de aprendizaje, esta es mi casa y yo siento como ahora que mi hija se fue a otro lugar a estudiar y para seguir preparándose, yo también. Esta es mi familia, a cada uno de los que está aquí los he aprendido a querer, esto no es una despedida porque a mí las despedidas no me gustan”, comentó.

Luzma vio el conmovedor video que le preparó la producción por sus años de trayectoria y evitó romper en llanto. Le dio las gracias a Andrés Tovar por haberla considerado desde un principio para este proyecto.

La conductora se conmovió por la despedida que le prepararon en el programa (Foto: Instagram/@luzmazetina)

“Esta televisora me abrazó de tal manera que no puedo llorar por la vibra de alegría que me dio. Andrés, tú eres mi hermano desde hace muchos años, sé que seguiremos creciendo con diferentes proyectos”, agregó la también ex Nuestra belleza México 1994.

La conductora dedicó comentarios y experiencias personales con sus compañeros y a todo el equipo que conforma el matutino. “Mi camino es comunicar y hoy creo que es necesario informar desde otras plataformas, de diferentes maneras. Quiero agradecerle al público que es lo principal de este programa”, reveló Luz María.

Después que los demás compañeros le agradecieron por diversas cosas. Por su parte, Tovar le expresó todo su cariño y su apoyo. También le entregó una lámpara en forma de círculo en representación de la “Luz de Sale el Sol” y la esencia que dejó Zetina.

A través de las redes sociales de Luz María se compartió un comunicado de prensa para explicar los verdaderos motivos de su salida del programa y afirmaron que ella siempre estará agradecida con Sale el Sol.

Emitieron un comunicado de prensa por la renuncia de Luz María (Foto: Instagram/@luzmazetina)

Varios de sus seguidores la llenaron de diferentes comentarios: “Te vamos a extrañar, eres la mejor”, “Eres una persona increíble y maravillosa llena de luz, mucho éxito”, “Te seguimos a cualquier lugar”, “Que te vaya muy bien, te amamos”, “Nunca dejes de brillar”.

Por otro lado, el 31 de diciembre la también ex conductora del programa Netas Divinas sorprendió a sus seguidores cuando mostró el momento en el que su novio le entregó el anillo de compromiso.

La presentadora confesó que se encontraba muy feliz, pues la vida le había regresado al amor de su vida con quien había tenido una relación desde los 15 hasta los 21 años y en aquel entonces tenían planes de casarse.

Sin embargo, en ese entonces Luz María Zetina acababa de ganar el certamen Nuestra Belleza México, por lo que muchas puertas se le abrieron de manera profesional y sintió que definitivamente no era el momento para casarse y por lo mismo rompió el compromiso.

Luzma se comprometió desde el 31 de diciembre (Foto: Instagram/@luzmazetina)

Luz María explicó en una entrevista para Adela Micha que tras la muerte de su padre, Emilio apareció en su vida y para animarla mandó llenar su departamento con flores, detalle que iba acompañado con una carta muy especial.

