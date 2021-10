Ed Sheeran se contagió de coronavirus antes del lanzamiento de su nuevo disco

Ed Sheeran anunció a través de Instagram el domingo que dio positivo de coronavirus (Reuters)

La estrella británica del pop Ed Sheeran anunció este domingo que dio positivo de coronavirus, menos de una semana antes de que su nuevo álbum salga a la venta.

“Un apunte rápido para decirles que, desgraciadamente, he dado positivo al COVID, por lo que ahora me estoy aislando y siguiendo las pautas del Gobierno”, publicó en su cuenta de Instagram el compositor e intérprete del éxito mundial “Shape of You”.

“Así que no podré cumplir con mis compromisos en persona, de momento, y haré todas las entrevistas que pueda y actuaciones previstas desde casa”, agregó el cantante de 30 años, que reside en Suffolk, en el este de Inglaterra.

Su próximo álbum, “=” (”Equals”), saldrá a la venta el viernes 29 de octubre, por lo que el músico tenía varias actuaciones y entrevistas programadas.

El mensaje de Ed Sheeran





Ed Sheeran actuó el 17 de octubre en Londres durante la ceremonia de entrega de premios Eartshot por el clima, organizados por el príncipe William de Inglaterra.

El cantante se había tomado un descanso de los escenarios tras el nacimiento de su hija Lyra en septiembre del año pasado.

El príncipe William y Kate Middleton, duquesa de Cambridge, conversan con Ed Sheeran y Emma Watson durante la entrega de premios Earthshot en el Alexandra Palace de Londres, Gran Bretaña, el 17 de octubre de 2021 (Reuters)

Sheeran es uno de los artistas más ricos de su generación: según publicó Heat Rich List, una guía anual de las estrellas jóvenes más adineradas de Inglaterra e Irlanda, el artista incrementó su fortuna en USD 52 millones durante los últimos 12 meses y llegó a los 273 millones.

El diagnóstico de Sheeran complicó a la equipo de producción de “Saturday Night Live”, que está buscando un reemplazo para el programa del 6 de noviembre. También existe la posibilidad de que “SNL” permita que Sheeran actuar de forma remota, aunque eso aún no se ha decidido.

“Ed se ofrece a actuar en vivo a través de un enlace de video, pero esto no es algo que haga ‘SNL’”, dijo una fuente a Page Six. “Al programa le gusta tener al artista en el estudio”.

El Reino Unido, uno de los países europeos más golpeados por la pandemia, con unos 140.000 fallecidos, registra actualmente una de las mayores tasas de contagio del mundo. Aunque hay menos hospitalizaciones y decesos que en olas anteriores, los expertos advierten que van en aumento y algunos reclaman que se reimpongan determinadas restricciones, como el uso de mascarilla en el interior. El gobierno, de momento, ha declinado hacerlo.

Con información de AFP

