Aislinn Derbez se burló de la decoración para Halloween de su papá

Padre e hija siempre han mostrado su característico humor en diferentes circunstancias (Foto: Instagram/@aislinnderbez)

El comediante Eugenio Derbez vuelve al ojo público gracias a su hija Aislinn Derbez, quien lo balconeó en redes sociales. Y es que la guapa actriz compartió en sus historias temporales de Instagram la peculiar decoración que su papá puso en casa para Halloween.

Con el sentido del humor tan característico de los Derbez y mientras enfocó unas figuras de unicel pintados y decorados, la famosa envió a su papá sus sarcásticas felicitaciones.

“Estoy llegando a casa de mi papá y y tiene una hermosa decoración para Halloween que vale la pena felicitar”, dijo la actriz de cine.

Una vez más la actriz enfocó los adornos, “Vean nada más que belleza, que bonito, o sea sí vi y como que asusta, la ves y sientes el Halloween muy presente en este lugar”, expresó. Mientras que al ver la reacción de su pequeña hija Kailani, no contuvo la risa: “¿Te gustó?, ¿Esta padre, no?”, comentó al ver el rostro de sorpresa de su hija.

Su pequeña hija Kailani quedó sorprendida por los adornos de su abuelo (Foto: captura de pantalla a historias temporales de Instagram/@aislinnderbez)

Por otro lado, recordemos que recientemente Aislinn fue quien causó sensación en redes sociales, pues se dejó ver posando en un pequeño traje de baño en color negro y recién salió de la piscina, donde también resaltó los ojos tan llamativos que tiene.

La belleza de Aislinn no tardó en ser sensación entre sus seguidores, quienes en pocas horas llenaron la publicación en Instagram de ‘”me gusta” y miles de comentarios.

Algunos de los comentarios que le hicieron sus seguidores son: “Diosa del Olimpo”, “Eres tan hermosaaaa”, “Que lindo collar”, “Ya me enamore”, “Que belleza de mujer luces muy bonitos encantos”, entre otros más acompañados de distintos emojis y varios corazones.

Y es que la actriz mexicana está de promoción con su colección de collares que hizo al lado de una popular marca, todo para compartir su gusto por la moda y la esencia de las buenas vibras, un ideal que ha externado a través de sus redes sociales.

Todos quedaron maravillados al ver a Aislinn Derbez con poco maquillaje y sin tanto encima, pues así dejó ver cómo es su belleza al natural, con la que ha conquistado a bastantes corazones y se puede comprobar.

La guapa actriz deleitó a sus fans en redes sociales (Foto: Instagram/@aislinnderbez)

Para muchos, ahora que Aislinn se ha separado definitivamente de Mauricio Ochmann es una mujer completamente renovada y más segura de si misma. pues está disfrutando al máximo de su vida, su soltería y el proceso de ser madre, que es una muy cariñosa, por lo que evidencia en las redes sociales.

Aunque existen diferentes rumores del que podría ser su pareja sentimental y es el famoso fotógrafo Jonathan Kubben Quiñonez, conocido en el medio como “Mom im fine”.

Ambos se dejan ver juntos y muy cariñosos en diversos viajes y aventuras; aunque siempre van acompañados de más amigos.

Pese a que no han revelado si existe o no un romance entre ellos, Jonathan no duda en aparecerse en las redes de Aislinn, para dedicarle un mensaje o reacción a sus publicaciones.

Y es que en la ya mencionada fotografía Kubben le escribió: “Tú brillas”, para recibir un amoroso mensaje de la artista, quien escribió en francés: “Toi aussi” que significa “tú también”. De manera casi inmediata, los seguidores de la estrella causaron revuelo, pues le suplicaron a Jonathan que ya le pida a la hija de Derbez que sea su novia.

