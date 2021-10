Qué conductora de Netas Divinas tuvo un trastorno alimenticio en su adolescencia

las conductoras hablaron sobre la relación con sus cuerpos (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

El programa de Unicable, Netas Divinas, se ha ganado a lo largo de las emisiones el corazón de los espectadores debido a la sinceridad con la que se muestran las conductoras e invitados del show.

En esta ocasión, el programa estuvo enfocado en la alimentación y la relación que las personas suelen tener con la comida.

Así, Consuelo Duval, Daniela Magún, Paola Rojas y un acompañante del medio debatieron sobre la construcción social que se tiene sobre el cuerpo de las mujeres y como, a lo largo de los años, se ha adquirido la creencia de que entre más delgado esté un cuerpo, más bella será la persona.

Pero fue Daniela Magún quien decidió romper el silencio y tocar un tema muy personal para ella, ya que en su adolescencia ella padeció un Trastorno de Conducta Alimentaria (TCA).

“Cuando estaba pasando por la adolescencia y por todos los cambios hormonales de mi cuerpo aunado a problemas y situaciones de mucha tensión en mi casa, terminando la preparatoria, empezando Kabah. Estando muy a la luz pública me refugié mucho en la comida”señaló Magún.

Daniela Magún ahondó en que este tema no era algo que hablara con frecuencia (Foto: Instagram/@danielamagun)

Asimismo, destacó que todo fue un proceso muy rápido en el que de pronto ya estaba inmersa en malos hábitos alimenticios que pudieron afectar su salud.

“Yo creo que tenía de 10 a 12 kilos más de los que tengo ahorita, a los 17 años. Ya estando en Kabah, con los vestuarios, María José y Federica que eran unas espigas, palillos, fue un momento muy difícil para mí”, siguió contando.

Daniela Magún ahondó en que este tema no era algo que hablara con frecuencia, pero que esto no se debía a que le diera vergüenza o algo por el estilo.

“A mí me dieron un mal ejemplo y creo que hoy en día, los trastornos alimenticios todavía no hemos encontrado la manera de platicarlos, te lo digo yo habiendo vivido uno. Durante menos de un año, porque gracias a Dios no fue tanto tiempo, padecí de bulimia”, confesó.

La ex integrante de Kabah añadió que todo se originó porque en su escuela la llevaron a ver la película de una joven que descubrió que vomitando los alimentos podía bajar de peso. Así, aunque Daniela Magún no conocía los conceptos de bulimia o anorexia en aquel entonces, comenzó a adaptar la práctica que vio en el filme.

La conductora señaló que de joven tuvo un tca (Foto: @danielamagun/Instagram)

“(Dije) qué buena idea, nunca lo había pensado. Entonces imagínate lo peligroso y lo delicado que es como comunicamos las cosas”, concluyó.

Cabe recordar que los TCA se caracterizan por tener “una alteración definida del patrón de ingesta o de la conducta sobre el control del peso, que produce un deterioro físico y psicosocial”, según la Asociación Española de Pediatría (AEP).

“En consecuencia, aparece una malnutrición que afecta a todo el organismo y al funcionamiento cerebral, lo que perpetúa el trastorno mental. Esta alteración de la conducta no debe ser secundaria a ninguna enfermedad médica o psiquiátrica. Se ha relacionado con una seria morbilidad, así como una significativa mortalidad, constituyendo un problema de salud pública, por su curso clínico prolongado y su tendencia a la cronificación”, asegura AEP.

Entre los TCA existentes, se encuentran la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, enfermedades que suponen grandes riesgos para el corazón y otras partes del cuerpo.

