La dentadura de Lolita Cortés quedó desfigurada

Lolita reveló el grave daño a su dentadura causado por un mal procedimiento (Captura: Programa Hoy)

Durante su larga carrera, Lolita Cortés ha sido considerada como una de las conductoras con el carácter más fuerte de la televisión mexicana, lo cual demostró en sus intervenciones durante su paso por La Academia y El rival más débil.

Ahora, la conductora es conocida como “La juez de hierro” en el reality Las estrellas bailan en Hoy, debido a sus duras críticas y las bajas calificaciones que le ha llegado a otorgar a diversos artistas en el segmento del programa matutino.

Durante la semana pasada, diversos usuarios en las redes sociales se dieron cuenta de un notable cambio en la apariencia de Lolita durante el programa, lo cual manifestaron por medio de diversos mensajes donde le preguntaron a la jueza acerca de su reciente cambio, pues muchos no pudieron adivinar a qué procedimiento se sometió para cambiar de manera tan radical.

Mediante la sección Bernie SOS de Hoy, se reveló que Lolita se había sometido a una renovación dental, pues anteriormente un mal procedimiento la había dejado una grave afectación en la boca.

El dentista afirmó que el problema se agravó debido a que no fue atendido a tiempo (Captura: Programa Hoy)

El dentista que atendió a Lolita comentó que se le habían colocado acrílicos provisionales en los dientes, provocando problemas de encía, los cuales fueron empeorando con el tiempo debido a que no se atendieron de inmediato.

“Cualquier cosa que no se entienda con continuidad va a dejar problemas de salud muy severos. Ella perdió dimensión vertical, para que quepan sus dientes reales necesitamos meter piezas más grandes, además se tiene que hacer toda una rehabilitación para que ella pueda recuperar su dimensión vertical”, comentó el dentista Juan Álvarez.

Tras remover los acrílicos que se le habían colocado sobre los dientes originales, se reveló un gran desgaste en ellos, por lo que fue necesariao que el dentista los removiera para colocar unos nuevos implantes.

Tras verse al espejo después del procedimiento, Lolita rompió en llanto debido a la emoción que le causó el resultado, lo cual también fue aplaudido por Galilea Montijo, quien estuvo al lado de ella durante la presentación de su caso en el programa.

Lolita Cortés lloró de felicidad al ver su nueva dentadura (Captura: Programa Hoy)

Lolita había postergado el procedimiento debido a que pasó una larga temporada tiempo cuidando de sus familiares, lo que la dejó con poco tiempo para atender su propia salud:

“Recibí muchos mensajes donde me preguntaron qué había pasado, y lo que sucedió es que llegué a un momento donde debo de ocuparme de mí y de mi salud, no lo había hecho porque estaba muy preocupada por toda mi familia pero ya estoy recuperándome”, afirmó la conductora.

Asimismo, reveló cómo fue que decidió acudir al dentista de manera urgente: “Pude ir con Juan y de verdad fue un rescate de SOS. Un domingo en la noche, le hablé llorando a Bernie y le dije: Ayúdame por favor, no puedo estar así, mira lo que me hicieron, necesito ayuda. Le mandé las fotos de mis dientes porque mi hermana me convenció, me dijo: “háblale ya”, y esto se logró”, comentó Lolita.

Lolita mostró su nueva dentadura en el programa (Captura: Programa Hoy)

El dentista que atendió a Lolita no se encontraba en la ciudad cuando fue contactado por Bernie, por lo que se le pagaron los viáticos de vuelo para que pudiera atenderla con urgencia. Al ser reconocido en el programa por su labor, el médico agradeció con las siguientes palabras:

“En un par de meses, tres a lo mucho, ya va a estar recuperada, y muchas gracias Lola, como siempre, es un honor trabajar con ustedes, eres una gran paciente y me encanta que hables de la salud, porque esto lo es”, comentó el médico.

