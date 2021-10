Escándalo en Brasil: el cantante Nego do Borel fue acusado de violar a una modelo en un reality show

El cantante Nego do Borel está en el ojo del huracán por acusaciones de violación en su contra a una compañera en un reality show

Un escándalo sacude a Brasil mientras se conocen detalles de la acusación contra el famoso cantante de funk Nego do Borel, señalado de violar a una modelo mientras participaba de un “reality show”.

Borel, de 29 años, fue expulsado a finales de septiembre del programa televisivo A Fazenda 13, tras supuestamente violar a la modelo Dayane Mello, de 32 años.

Los hechos habrían ocurrido en una fiesta con mucho alcohol que celebraron los participantes del reality. Después de la fiesta se ve a la modelo, en claro estado de embriaguez, acostarse en la cama del cantante. Otros participantes insisten en que se vaya a su cama pero ella se niega y ambos se esconden en el edredón, quedando cubiertos de la mirada de las cámaras.

Cuando las luces se apagan, la cámara nocturna capta los movimientos de las sábanas y se escucha a Dayane pedirle al cantante que pare: “Para con eso, Nego”, “Nego, tengo una niña. No puedo. ¿Entiendes?, no puedo”.

El episodio salió al aire y se volvió rápidamente en un escándalo por todo Brasil, con las redes sociales inundadas de comentarios exigiendo la expulsión del cantante del programa y promoviendo las etiquetas “No es no”, “Violación no”, y “Violación en la Record”, referenciando la cadena que emite el reality.

La modelo Dayane Mello habría sido abusada por el artista brasilero mientras estaba en notable estado de embriaguez.

En declaraciones posteriores, la modelo dijo que fue consciente de que “durmieron abrazados” y que no hizo nada que no quisiese, pero después aseguró que no recordaba que sus compañeros le hubieran pedido ir a dormir a su cama o haberle dicho a Nego que tenía una hija.

Tras analizar las imágenes y escuchar a la modelo –muy conocida en Italia por su participación en ese país en el ‘reality’ Gran Hermano–, la dirección decidió expulsar a Nego del concurso.

Además, la abogada de Dayane denunció al artista por delitos sexuales y la Policía está investigando el caso.

Nego do Borel fue expulsado del reality A Fazenda 13, por presuntamente haber violado a una compañera

“La abogada de la víctima compareció en el distrito policial y relató los hechos, además de presentar un ‘pendrive’ con las imágenes de lo ocurrido (...) se conservarán otros detalles para garantizar la autonomía del trabajo policial”, detallaron las autoridades a medios locales.

La defensa de Nego, por su parte, dijo que están a favor de que se haga justicia pero pidió evitar juicios sin pruebas y sacar conclusiones apresuradas.

“Demostraremos toda su inocencia una vez más”, dijeron los abogados.

Y es que no ha sido el mejor año para el músico brasilero. En enero fue acusado de violencia doméstica por su expareja, la modelo Duda Reis, quien dijo que Nego la manipulaba, la agredía y la amenazaba, por lo que tenía “mucho miedo de él”.

Las declaraciones, hechas a través de las redes sociales, también tuvieron gran revuelo minando la imagen del artista. Meses después, otra exnovia y modelo, Sweller Sauer, también lo acusó de violencia doméstica.

La exnovia de Nego do Borel, Duda Reis, acusó al cantante de violencia doméstica en enero de este año

Nego lo niega todo y dice que no ha agredido a sus exparejas y menos violado a Dayana.

“Hasta ahora no entiendo porque estoy aquí en mi casa (...) Dormí al lado de una persona que, sí, estaba alcoholizada. Yo quería estar con ella y ella quería estar conmigo”, dijo sobre lo sucedido.

“Cuando una mujer está alcoholizada y dice ‘no, es no’ y ‘sí, también es no’. Pueden ver en el video que cuando ella me dice ‘no’, me voy a dormir. No hicimos nada más”, agregó.

El cantante escaló las cosas al amenazar con quitarse la vida por todo el “odio” que estaba recibiendo por todos lados. “Estoy aquí dentro de casa, siendo prejuzgado por la gente en internet, de Brasil. Vamos a esperar a que la Policía investigue todo”, dijo, y aseguró que está “deprimido, herido y mal”.

“Voy a terminar quitándome la vida. No estoy mintiendo”, resaltó en un video que publicó en sus redes a manera de defensa.

El cantante brasileño subió un video en Instagram diciendo que quería quitarse la vida por el odio que ha recibido tras el escándalo

Lo último que se supo del cantante fue que su madre lo había reportado como desaparecido después de que trató de convencerlo sin éxito para que no abandonara su apartamento.

La policía de Río de Janeiro dijo este martes que lo encontró con dos mujeres en un motel en la zona norte de la ciudad.

