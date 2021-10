El motivo oculto por el cual Jennifer Lopez no estuvo en la alfombra roja de la nueva película de Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck arriban al estreno de "The Tender Bar". (Backgrid/The Grosby Group West Hollywood, CA)

Jennifer Lopez se saltó la alfombra roja del estreno de la nueva película de su novio Ben Affleck con George Clooney porque “no soporta” al director. Affleck es parte de “The Tender Bar”, dirigida por Clooney, que se estrenará el próximo 22 de diciembre.

Affleck, de 49 años, se unió a sus compañeros de elenco en la premiere de la película en Los Ángeles el domingo pasado, pero sin la compañía de la estrella latina, que recientemente estuvo con él en el estreno de su otra película, “The Last Duel”, en el Festival de Venecia.En cambio, Clooney asistió al evento junto a su esposa Amal Alamuddin.

Un informante le dijo al diario británico The Sun: “Es sabido que Jen no se llevó bien con George Clooney cuando hicieron ‘Out of Sight’ juntos. No se soportaban el uno al otro”.

“Así que es gracioso que la nueva película de Ben sea con George y no es coincidencia que Jen no fuera fotografiada en la alfombra roja con él, posando con George y su esposa Amal”.

Sin embargo, ese domingo más temprano, JLo fue vista con Ben camino a otra proyección del filme.

Jennifer Lopez y Ben Affleck llegan a la proyección de la película "The Tender Bar" dirigida por George Clooney (The Grosby Group)

Durante el fin de semana, Clooney, de 60 años, y Affleck posaron juntos en el estreno de la alfombra roja de su película en Los Ángeles. Se mostraron muy divertidos durante el evento.

Clooney ha unido a un gran elenco en su octavo largometraje como director. Además de Affleck, el reparto incluye nombres como Tye Sheridan, Christopher Lloyd, Lily Rabe, Max Casella y la nueva promesa Daniel Ranieri. Amazon lanzará “The Tender Bar” el 22 de diciembre en Estados Unidos y se estrenará a nivel mundial en Prime Video el 7 de enero.

Los dos astros de Hollywood, que han interpretado a Batman en el cine, ya habían trabajado juntos en la película “Argo”, lo que les valió el Oscar de la Academia.

En conversación con la prensa durante el evento, Affleck dijo que está encantado de haberse puesto a las órdenes de su gran amigo para su último trabajo cinematográfico, hasta el punto de que lo ha definido como el mejor cineasta con el que ha trabajado.

“Es el director más preciso con el que he trabajado. Es muy listo y siempre crea un buen ambiente entre sus compañeros. George es un profesional con mucha experiencia, sabe perfectamente cómo hacer su trabajo, tiene un don. Es capaz de ir directo al grano y eliminar todos los ruidos innecesarios”, dijo Affleck sobre su colega.

El director George Clooney y Ben Affleck asisten a la proyección de la película "The Tender Bar" en Los Ángeles, California, el 3 de octubre de 2021 (Reuters)

Affleck tuvo una reacción muy divertida cuando una periodista le mencionó una frase sobre su famosa novia. El actor respondió las preguntas típicas de presentación de la película durante su paso por la alfombra roja, pero hubo una que se llevó toda la atención.

La reportera de “Access Hollywood” le preguntó a Ben sobre una frase que dijo Clooney y le preguntó si sabía de quién estaba hablando: “Tenía que ser sexy pero también que pudiera creerse que podía dispararte”, ¿sabes de quién está hablando?”, le dijo la periodista.

“No tengo ni idea, pero parece una buena película”, respondió Affleck. La reportera le dijo que se trataba de Jennifer Lopez y le preguntó si estaba de acuerdo con su compañero, y Ben se rió y dijo: “Creo que George es un hombre listo y un excelente director”.

Jennifer Lopez y George Clooney (Photo by Ke.Mazur/WireImage)

George y JLo, de 52 años, compartieron la pantalla en “Out Of Sight” de 1998, recibiendo elogios de la crítica.

Y aunque ninguna de las megaestrellas ha mencionado la hostilidad que se produjo entre ellos durante el rodaje, JLo una vez se sinceró con Jon Stewart en The Daily Show sobre sus besos en la pantalla grande. “He hecho más de 30 películas, así que algunos han sido buenos, otros no tan buenos”, le dijo al comediante. Cuando la actriz se negó a dar la identidad del actor, Jon supuso que Clooney podría ser el peor de todos. “¡Estuvo bien!”, dijo la actriz en ese momento después de que Stewart le preguntara si el actor le había dado su peor beso ante las cámaras.

Lopez luego aclaró que aún no ha tenido una terrible experiencia de besos con un coprotagonista. “Tengo que decir que nunca he tenido a nadie con mal aliento, lo cual es bueno”, agregó riendo. Aunque sus besos con Clooney no cumplieron con sus expectativas, disfrutó bastante las escenas que compartió con Josh Lucas.

George Clooney yJennifer Lopez en "Out of Sight"

Durante una aparición en 2014 en Watch What Happens Live con Andy Cohen, se le pidió a Lopez que contara su beso favorito en pantalla. Si bien hubo varias selecciones de primer nivel para elegir, terminó nombrando a su coprotagonista de “An Unfinished Life”, Josh Lucas, como su mejor beso cinematográfico.

Y resulta que el sentimiento fue mutuo.

En 2015, Lucas habló sobre la experiencia memorable que tuvo al besar a López en “An Unfinished Life”, y dijo que “ella fue fenomenal en muchos sentidos”. “Tuvimos una escena de sexo en un automóvil que era tan buena que supongo que fue cortada”, dijo. “Necesitaban darle una calificación que fuera apta para todo el público. Fue fantástico”.

Ben Affleck y Jennifer Lopez en el Festival de Cine de Venecia (Photo by Elisabetta A. Villa/Getty Images)

La estrella de “The Hustlers “y el director de “Gone Baby Gone” reavivaron su romance a principios de este año, más de 15 años después de cancelar su compromiso. Se han vuelto inseparables y ya estarían buscando mansiones en Los Ángeles para vivir juntos.

La pareja fue fotografiada en una propiedad de USD 85 millones en Beverly Hills, California, con espacio suficiente para su familia ensamblada de cinco hijos.

JLo comparte a sus gemelos Max y Emme de 13 años con Marc Anthony, mientras que Ben es padre de Violet, de 15 años; Seraphina, 12, y Samuel, nueve, con Jennifer Garner.

