Qué pasó con Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa de México

A casi cinco años de esta masiva fiesta, la vida de Rubí Ibarra cambió por completo (Foto: Instagram/@iamrubiig)

Corría el año de 2016 cuando un video se hizo viral. En él se encontraban un hombre con sobrero y barba de candado, una mujer con una prenda rosa, y una pequeña con un enorme vestido para invitar a todo México a una fiesta de XV años.

Se trató de Rubí Ibarra, una joven de la comunidad de La Joya, municipio de Villa de Guadalupe, en San Luis Potosí, quien realizó este video para que miles de personas asistieran a su masiva celebración en el mes de diciembre.

Unas 30.000 personas, provenientes de todo México, Polonia, Estados Unidos y Argentina, asistieron al cumpleaños de la adolescente, donde tocaron bandas como Grupo Capaz, Banda Jerez y los Indomables de Cedral.

Después de este inolvidable momento, poco se supo de la quinceañera más famosa de México, pero con el paso del tiempo, volvió al ojo público, aunque por diversos motivos diferentes a las invitaciones a fiestas masivas.

A la fiesta asistieron cerca de 30 mil personas provenientes de diversos países (Foto: EFE/Mario Guzmán)

En cuanto pasó la emoción de este multitudinario evento, sus padres, Don Crescencio Ibarra y Doña Ana, aseguraron que Rubí quería regresar a su vida normal, alejada de los medios. Sin embargo, en 2017 fue invitada especial a los Premios Lo Nuestro, donde conoció a grandes estrellas como Thalía.

Ese mismo año, la disquera Video Visa Récords, de Dallas, Texas, le ofreció un contrato para que grabara su primer disco en el género pop grupero. Aunque poco tiempo después indicó que se retiraría para iniciar sus estudios en Comunicación, con especialidad en televisión, sacó varias canciones más.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, pues las burlas y críticas recibidas en redes sociales por su fiesta de XV años la afectaron psicológicamente, situación que la orillo a asistir a terapia para superar ese mal momento.

“Fui varias veces al psicólogo porque todo lo que me dejó esa experiencia fue terrible, estuve en shock literalmente; sin embargo, puedo decir que después de las consultas con el psicólogo no sentí que haya mejorado, no sentí ese apoyo”, indicó en una entrevista otorgada para la revista TvNotas.

Logró grabar un disco y varias canciones más que cuentan con miles de reproducciones (Foto: Captura de Pantalla YouTube/TubiIbarraVEVO)

También fue víctima de las fake news durante el periodo electoral pasado, esto debido a que comenzó a circular el rumor de que se postularía como candidata a la alcaldía de Charcas, San Luis Potosí abanderada por Movimiento Ciudadano.

La confusión derivó de la verdadera postulada. Se trató de Rubí Flores, de 22 años de edad, quien fue propuesta por MC a este puesto político, por lo que nada tuvo que ver con Ibarra.

Aunque ella no se entrometió en la política, sus familiares sí lo hicieron. Marco Sifuentes, director de Merkamorfosis, compañía que en 2015 llevó la campaña de Javier Corral para ser gobernador de Chihuahua, anunció en su página de Facebook que Don Crescencio Ibarra buscaría la presidencia municipal de Villa de Guadalupe, mientras que su hijo Pedro, se lanzó como candidato a Alcalde en Charcas, San Luis Potosí (Centro).

Culminó sus estudios en 2020 (Foto: Instagram/@iamrubiig)

El consultor político identificó a la familia de Rubí como militantes del Partido Acción Nacional (PAN). La hermana de la joven, Beverly Ibarra, fue regidora de Villa de Guadalupe.

Hoy, con casi 21 años, Rubí Ibarra ha destacado en las redes sociales gracias a su talento en la música y el impacto que sus redes sociales, especialmente Instagram, tuvieron, pues cuenta con más de 60 mil seguidores que están al pendiente de su vida y su trabajo.

A través de esta plataforma, muestra su lujoso estilo de vida, pues comparte fotografías en mansiones, frente a grandes albercas, camionetas, fantásticos destinos turísticos y hasta en foros de televisión donde ha sido invitada.

También cuenta con un canal en YouTube donde se dedica a subir sus canciones, tutoriales de maquillaje, retos, tags de internet y respuestas a preguntas que sus seguidores le realizar sobre su vida privada.

