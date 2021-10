Cuál fue la terrible traición que sufrió Lolita Cortés por uno de sus mejores amigos

(Foto: Instagram)

Lolita Cortés se caracteriza por su fuerte carácter, sin embargo, aunque podría ser ante las cámaras la “juez de hierro” eso no la exenta de ser una persona con sentimientos. Así, entre uno de los episodios más dolorosos de su vida se encuentra la traición que su compañero Paco Lalas le hizo hace un tiempo.

En un encuentro con los medios que tuvo recientemente, la cantante señaló que fue muy triste ese momento porque ella llegó a priorizar a Lalas antes que otras de sus relaciones más importantes.

“Lo puse antes que a mi familia. Él era parte de la familia, lo fue, le di todo y más y él se quedó con todo, ese fue mi error”, dijo en ese entonces.

Asimismo, destacó que muchos de sus conocidos le advirtieron en repetidas ocasiones lo que podría suceder, pero ella quiso confiar en su amigo.

“No tengo nada que decir, el día que tenga que decir, lo diré. Por el momento le deseo lo que se merece. Lo puse antes que a mi familia, todos me dijeron que esto iba a ocurrir y yo lo antepuse, pero jamás lo pensé, porque no crees que las personas sean así”, dijo.

En el programa Hoy, Cortés remarcó que debido a esta traición su economía se vio seriamente afectada y tuvo que recurrir a otro tipo de empleos para poder sobrevivir.

“Yo estaba viendo que en una panadería estaban necesitando gente para lavar los baños y yo dije, bueno, para hacer panes yo no puedo. Cajera, como las sumas de hace rato, olvídale. Entonces dije soy buena limpiando. Ha sido muy difícil, hemos llorado de angustia, de pena, de desesperación”, externó.

Y añadió que en la pandemia lo único que comía era bolillo con frijoles porque no le alcazaba para más.

Pero a todo lo anterior, ¿qué fue lo que pasó entre estos dos amigos?

Lolita ha revelado que ella entabló una fuerte amistad con Paco Lalas y ambos decidieron fundar Teatro en Corto en 2014, mientras que para 2016 los dos inauguraron la academia de actuación Lolita Cortés, la cual cerró por acusaciones de fraude.

No obstante, Cortés confesó que fue el mismísimo Paco Lalas quien se quedó con todo aún cuando ella había invertido una gran cifra de dinero al inicio de todo.

En entrevista con Ventanteando remarcó que estaba desilusionada y que existieron momentos donde el conductor le dijo cosas muy hirientes.

“Hubo cosas que dijo de mí terribles pero a mí, no después, a mí. ‘Por favor, no puedo vender tu show, la gente no te quiere, tú ya no cantas, ya no funcionas’”, añadió en ese entonces.

Por su parte, Lalas mencionó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que él no estaba preocupado por las acusaciones, ya que sabía que no había hecho nada malo.

“Doy la cara porque estoy cuidando mi carrera y mi nombre. No le debo nada a nadie y se firma un acuerdo de confidencialidad del cual no puedo decir nada pero lo que sí puedo es pasarle los teléfonos de los abogados”, dijo el conductor.

Añadió que él no se peleó nunca con Lola, pero destacó que a pesar de que todo era un “chisme”, al ser el término de un trato laboral era importante acudir a la vía legal.

