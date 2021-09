“Tengo el corazón apachurrado”: el desolador mensaje de Paulina Goto que preocupó a sus fans

Paulina Goto se mostró triste en sus redes sociales (Ig: @paulinagoto)

Paulina Goto inició su carrera de actriz desde muy joven, lo cual le ha permitido posicionarse como una de las estrellas más queridas en el medio. Es por ello que, tras un reciente mensaje y una foto llorando, los fans de la artista se preocuparon gravemente.

Fue desde su cuenta de Instagram donde la ex protagonista de Mis XV señaló que se encontraba pasando por un momento bastante complicado en su vida.

“A veces en redes sociales y también en la vida intentamos sólo mostrarnos felices y procuramos compartir nuestros momentos más ideales y tal vez los menos reales. Yo le ando perdiendo el miedo a mostrarme vulnerable y pues hoy me siento triste”, comenzó a escribir.

De igual forma, destacó que esos difíciles sentimientos estaban relacionados con un ser querido y añadió un mensaje esperanzador para aquellos que estaban atravesando una situación similar.

“Extraño mucho a mi papá y siento mi corazoncito bien apachurrado. Me quiero compartir así por que sé que han sido tiempos difíciles para muchos y a veces nos sentimos solos en el proceso de sanar”, dijo y añadió:

Quiero decirte que estoy segura de que por más negro que se vea el cielo, siempre sale el sol. Todo pasa y todo lo que nos toca vivir es parte de lo que elegimos venir a aprender. Creo que lo importante está en en cómo decidimos enfrentar las situaciones.

El mensaje de Paulina dedicado a su padre

Goto ahondó en que era importante no huir de los sentimientos que podían llegar a asustar, pues de ellos también se puede aprender mucho sobre la vida.

“Yo elijo abrazar esta experiencia, aprender de ella y crecer. Quizás después tenga algo hermoso que compartir contigo. “Take your broken heart and make it into art.” -Carrie Fisher. Eso es lo que yo sé hacer. Te abrazo fuerte”, concluyó.

Tras estas declaraciones, amigos del medio, así como seguidores de la artista rápidamente le escribieron algunos mensajes de apoyo.

“Pau te abrazo fuerte muy fuerte y se que desde donde quiera que se encuentre tu papito esta muy orgulloso de ti, y esa Luz brillante que te ilumina”, escribió Sheyla. Mientras que Dulce María mencionó: “Te abrazo bonita Pau”.

Otros conocidos que externaron su cariño a la joven actriz fueron Beatriz Morayra, María León, Fernando Mejije.

Por otra parte, los fans de tampoco se quedaron atrás y le dieron muchas palabras de aliento, además de compartirle experiencias propias.

La actriz compartió varias fotos de su padre (IG: paulinagoto)

“Pau, estaré siempre contigo, te mando un abrazo. Te comparto que he estado algo mal también por diferentes situaciones pero la última sin duda a sido la más difícil, una de mis gatitas acaba de morir ayer, hoy me entregaron sus cenizas y sin duda ha sido el momento más difícil de todo, ver 2 años 5 meses y 4.85 kilos en una cajita, pero trato de recordar lo feliz que me hizo y eso me ha ayudado en el proceso. Te abrazo fuertemente y no estas sola, gracias por ser tan real y estar siempre que te necesito, este post me llega en el mejor momento, te amo”, dijo un internauta.

Cabe recordar que en septiembre de 2020, A través de una publicación en Instagram, la actriz Paulina Goto confirmó que su padre, Eduardo Gómez Gerling, falleció.

la actriz subió a su cuenta de Instagram varias fotos en compañía de su padre, a quien dedicó un mensaje: “La luz y la fuerza están dentro de ti, no hay nada en el mundo que no puedas lograr, hay que abrir el corazón”.

La actriz de Vencer el Miedo no dio más detalles sobre el deceso de su padre, pero de acuerdo con los primeros reportes, el señor Gómez habría fallecido por un paro cardiaco a los 57 años.

SEGUIR LEYENDO