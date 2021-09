Por qué la petición de Andrea Legarreta para su funeral se volvió tendencia en redes sociales

La conductora hizo peticiones especiales para su funeral Foto: Instagram/@andrealegarreta

A cerca de dos meses del primer aniversario luctuoso de la antigua productora de Hoy, Magda Rodríguez, Andrea Legarreta se posicionó como tendencia después de que usuarios de las redes sociales buscaran y comentaran las declaraciones que la conductora dio en el programa matutino acerca de sus deseos póstumos.

En noviembre del 2020, se dio a conocer el repentino fallecimiento de Magda Rodríguez, lo cual causó conmoción entre los presentadores del programa que ella producía. Andrea Legarreta dijo haber reconsiderado su vida y habló acerca de ello con su familia y frente a los reporteros que la entrevistaron a las afueras de Televisa para el programa matutino.

“Nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones, hemos hablado con nuestra familia, desde hace tiempo nosotros tenemos un testamento. Pero en realidad y lo que le digo a mis hijas que lo que tenemos que hacer y pensar es en vivir”, dijo Andrea.

Andrea ya hizo su testamento (Foto: Andrea Legarreta / Instagram)

Aunque sus hijas aún se encuentran en la adolescencia, Andrea ya platicó con ellas acerca de cómo quiere que su funeral se lleve a cabo, pues afirmó que desea que sólo asistan pocas personas y que sean las más cercanas a ella, además de que aspira a que haya un ambiente de alegría en la ceremonia.

“Ellas saben que lo que más amo en la vida aparte de ellas es viajar, porque para mí eso es vida, igual que a Magda le encantaba. Conocer lugares, comer rico, conocer culturas distintas, la sorpresa del día a día; yo les dije: ‘cuando yo me vaya, que me voy a ir como de 100, no me gustaría invitar a nadie a mi velorio, pero como no voy a decidirlo, les digo: quiero que vayan de blanco’”, afirmó la conductora.

Asimismo, contó que ya sabe cuál es la canción con la que quisiera despedirse en su funeral:

“Hay una canción que me fascina que se llama I Lived de One Republic. Ese es el chiste, que nos comamos la vida y la gocemos, es lo que les dije: ‘ustedes la ponen y se me ponen muy felices’, porque hay que celebrar la vida y nuestro paso por aquí”, confesó la conductora.

La presentadora quiere que haya un ambiente de alegría en su funeral (Foto: Instagram/@andrealegarreta)

Andrea contó que es una persona totalmente positiva, razón por la cual desea que los asistentes a su funeral gocen de alegría por estar ahí:

“Yo siento que hay gente que pasa por la vida sufriéndola, amargándose, conectados con lo negativo, yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer consciencia de que la vida tiene momentos duros y difíciles, pero que sin duda también tiene momentos maravillosos y muchos dependen de nosotros”, dijo Legarreta.

Hace unas horas, Andrea Escalona, quien también conduce el programa matutino y es hija de la fallecida productora, también recordó a su madre a casi un año de su partida, pues al mandar un mensaje motivacional a sus seguidores, recordó el difícil momento que vivió por su fallecimiento.

Andrea Escalona recordó el duelo por la muerte de su madre (Foto: Instagram: @andy_escalona)

“A ti que quizá estás pasando por un mal momento, que tuviste alguna pérdida, que pasaste por una caída tan dura que pensante: ‘de esta no me voy a levantar’. Pasa… por fortuna o desgracia todo pasa, no sé en cuanto tiempo, no te obligues a nada, abraza tu proceso y de manera natural sanaras” escribió la conductora.

“Sanar no significa que todo vuelva a la “normalidad”, sino que te levantas con la raspada y Dios quiera con el aprendizaje. Cuando pasó lo de mi mamá pensé que no volvería a ser feliz, que viviría incompleta”, concluyó Andrea.

