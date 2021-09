A qué tuvo que renunciar Héctor Sandarti para casarse con Paulina Segura

(Foto: ig @hectorsandarti)

Héctor Sandarti lleva seis años casado con Paulina Segura, sin embargo, recientemente reveló cuál fue una de las advertencias que su ahora esposa le dijo previo a la boda y la cuál el aceptó de buen gusto.

Fue en una entrevista con Tv Notas donde el conductor contó que Paulina ya tenía una hija antes de que los dos formaran una vida juntos, por lo que le hizo una peculiar.

“Cuando conocí a Paulina, mi esposa, me dijo que ya tenía una hija, que no podía tener más y me preguntó muy honestamente: ‘Héctor, si te casas conmigo, ¿renuncias a ser padre biológico? Si no, con todo el amor del mundo te dejo ir’. Lo pensé un minuto y dije: ‘Si no tengo hijos propios no pasa nada, me quedo con ustedes y espero que sea para toda la vida”, externó Sandarti.

Asimismo, añadió que la paternidad iba más allá de procrear, por lo que el consideraba que su relación con Juliana englobaba mucho cariño y una familiaridad que lo hace muy feliz.

(Foto: ig @hectorsandarti)

“Creo que padre es el que educa día a día y no sólo el que engendra; es una gran responsabilidad, pero también una bendición que Juliana me deje ser su papá. Lo disfruto todos los días, soy un hombre bendecido, lleno de amor, trabajo y salud, no puedo pedir nada más”, añadió.

Héctor Sandarti mencionó que Juliana, la hija de su pareja, tuvo la inquietud de ser actriz cuando era más chica, por lo que estuvo en el CEA infantil. De igual manera el también actor, externó cuál es la relación que lleva con su mamá y contó lo difícil que fue crecer sin sus dos padres.

“Todos necesitamos crecer con nuestros dos padres. Mi padre murió de cáncer un año después de que nací, pero mi madre nunca se volvió a casar, nunca le vi un novio, por eso nunca tuve una figura paterna”, comentó.

También señaló que, desde el momento en que él inició a trabajar comenzó a apoyar a su progenitora y ahondó en que su madre es una persona muy fuerte que ha vencido grandes adversidades.

“Desde el primer día en que empecé a trabajar, y nunca le ha faltado nada. Tiene 88 años, vive en Guatemala, es sobreviviente de la COVID y ahí anda vivita y coleando”, dijo.

(Foto: ig @hectorsandarti)

Cabe recordar que Héctor Sandarti conoció a Paulina Segura en 2010 y en 2015 ambos entablaron su enlace matrimonial. De acuerdo con Hola!, Héctor supo que no podría ser papá ya que su esposa tuvo complicaciones después de que nació su hija Juliana y eso le dificultaría poder tener un descendiente.

Pero eso no fue una limitante para Sandarti, ya que siempre ha demostrado tener una bonita relación familiar con Paulina y Juliana.

Además, tras fuertes rumores que se dieron en 2020, en los que se decía que él tuvo una relación con Galilea Montijo, el guatemalteco se sinceró sobre el tema y confesó que jamás pensó en iniciar una relación con la famosa mexicana.

“Yo a Galilea, desde el principio hubo mucho cariño, mucha complicidad, pero no, a pesar de que reconozco que es una mujer extremadamente bella, nunca la vi con otros ojos que los de un amigo”, relató en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

