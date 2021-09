Ethan Hawke pensó que Robin Williams lo odiaba, pero aprendió valiosas lecciones de él

Ethan recordó las valiosas lecciones que le dio Williams cuando él empezaba su carrera y ambos compartieron créditos cuando filmaron "La sociedad de los poetas muertos"

Ethan Hawke rememoró su vida como actor y recordó a quien le ha ha dejado valiosas lecciones de vida, como lo fue Robin Williams cuando él empezaba su carrera y con quien trabajó en la película Dead Poets Society (La Sociedad de poetas muertos) de 1989.

Durante su discurso en el Festival de Cine de Karlovy Vary, donde recogió el Premio del Presidente, además en el programa de televisión The Graham Norton Show Ethan, el actor, quien hoy cuenta ya con 50 años y una exitosa trayectoria, recuerda con cariño al fallecido actor.

Hawke, que en el momento del rodaje de la producción tenía apenas 19 años, se tomaba muy en serio su rol como el tímido y sensible estudiante Todd Anderson. En cambio Robin Williams, quien encarnaba al extraordinario profesor Keating y ya era un actor consagrado con amplia experiencia por lo que se daba el lujo de improvisar, mantenerse relajado y hacer bromas en los sets de grabación, le decía constantemente a Ethan que se relajara y se reía frecuentemente de su personaje.

“Robin era muy divertido, relajado y creativo e improvisaba constantemente. Pero yo estaba preocupado por ser un actor serio, había incluso leído a Stanislavsky. Quería interpretar genuinamente ese personaje y no burlarme. Él (Robin) se reía de mí y decía: ‘Oh, ¡este no quiere reírse!’... Cuanto más hacía bromas sobre mi personaje, más humo salía de mis oídos”, narró sobre su interacción con el actor y su actitud bromista, que consideraba “irritante” en un principio.

El actor estadounidense Ethan Hawke. EFE/EPA/GEORGE FREY/Archivo

Sin embargo, pese a esos episodios que Hawke tomó como algo personal en contra suya, más adelante el veterano Williams le demostró su aprecio y admiración con un gesto que valía más que mil palabras. Esto confesó entonces Ethan sobre lo sucedido tras el fin del rodaje de tal largometraje:

“Cuando terminamos de realizar la película, recibí una llamada del agente de Robin diciéndome que me quería representar porque él le había dicho que sabía que yo iba a ser alguien grande algún día”, narró.

La cinta fue grabada en 1989 y en el set de grabación Ethan tenía sólo 19 años y era tímido y reservado, lo que contrastaba con la actitud relajada y bromista de Williams, lo que el entonces joven actor consideraba "irritante"

“Hubo una escena en la película en la que me hizo inventar espontáneamente un poema frente a la clase. Hizo esta broma al final, diciendo que me encontraba intimidante. Pensé que era una broma. A medida que envejezco me doy cuenta de que hay algo intimidante en la seriedad de los jóvenes, su intensidad. Es intimidante, ser la persona que creen que eres. Robin fue eso para mí”, agregó Hawke.

Así que con dicha acción, Williams le dio un impulso a la carrera de Hawke cuyas consecuencias positivas se extienden hasta la actualidad, puesto que tal agente es el mismo que lo representa hasta la fecha y lo ha llevado a participar en excelentes películas como la trilogía que terminó con Before Midnight, y Boyhood, ambas dirigidas por Richard Linklater, así como tantos otros títulos que hicieron al actor cosechar una exitosa carrera que lo mantiene vigente incluso 29 años después de haber compartido set de filmación con el ya fallecido y recordado Robin.

Robin le presentó a su primer agente que lo llevó de la mano a ser una gran estrella, lo que el actor no olvida y agradece a Robin ya que creyó en él a pesar de su fría actitud en el set

La tercera entrega de “Una noche en el museo” fue el último trabajo de Williams. La filmación finalizó en mayo de 2014 y tres meses después el actor fue hallado sin vida en su casa de California, ahorcado con un cinturón.

Esa mañana del 11 de agosto de 2014, el mundo se conmovio con su nombre, aunque esta vez de la peor manera. En la habitación de su casa de la localidad californiana de Paradise Cay, el cuerpo inerte de Robin Williams ligeramente suspendido en el aire -con un cinturón atado a su cuello por un extremo y con el otro enganchado a la parte superior del armario– representaba la peor escena posible.

Robin tenía por entonces 63 años, enfrentaba el miedo a no poder volver a hacer reír, el dolor aún irresuelto de su separación de Marsha Garces, su segunda mujer y madre de dos de sus tres hijos, y la sombra de lo que habría sido un diagnóstico médico equivocado, que terminaría arrojando luz sobre su desenlace fatal: creía padecer Parkinson y en su autopsia detectaron Demencia con cuerpos de Lewy.

