Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann aún seguirían casados ante la ley

Aislin Derbez y Mauricio Ochmann pasan la cuarentena en compañía de su hija Kailani (IG: mauochmann)

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su el fin de su relación en marzo de 2020, en ese entonces el programa Suelta la Sopa publicó la solicitud de divorcio que el actor le entregó a su ex pareja.

Hace unos días, este mismo medio de espectáculos aseguró que ninguno de los dos ha terminado el proceso legal para divorciarse y es por esto que Mauricio y Aislinn seguirían casados ante la ley de Estados Unidos.

El medio de espectáculos especificó que el gobierno de Estados Unidos les habría notificaciones para que entreguen el papeleo correspondiente y puedan concluir su separación. Cuando aún estaban juntos, tuvieron una hija llamada Kailani, la cual tiene 3 años de edad.

Ambos son padres de Kailani (Foto: Instagram/@aislinn)

Actualmente Mauricio Ochmann ya inició una nueva relación mientras que Aislinn sigue disfrutando su soltería. Debido a publicaciones en sus redes sociales, sus fans han especulado fuertemente sobre cuál de sus amigos ya se habría convertido en pareja.

Durante un episodio de su podcast, Aislinn Derbez reveló que la producción de la serie De Viaje con los Derbez la obligó a fingir una discusión con Mauricio Ochmann, su entonces pareja.

“La peleita esa que tuvimos en el pícnic fue fingida, hasta me decían ‘enójate más’ y yo no podía porque no soy así”, recordó durante la conversación que tuvo con su hermano José Eduardo Derbez, a quien invitó a charlar en el capítulo Tómate un Valemadril diario, que publicó en marzo de este año.

Los fans han especulado sobre cuál de los amigos de Aislinn ya habría iniciado una relación con ella (Foto: Aislinn Derbez / Instagram)

Fue José Eduardo Derbez quien puso el tema sobre la mesa, ya que recordó que siempre le preguntaban si la primera temporada de la serie De Viaje con los Derbez había sido actuada, el hijo de Victoria Ruffo explicó entre risas que su respuesta era “¿No vieron las peleas de Ais y Mau? Ya no están juntos ¿Qué tan actuada puede ser?”.

Posteriormente, Aislinn le explicó que una de esas peleas no fue real y que los miembros de la producción del programa los obligaban a ella y a Mauricio Ochmann a actuar las discusiones.

Después, los hermanos Derbez hablaron sobre una discusión real que ocurrió en una montaña; sin embargo, estos difíciles momentos de la pareja no quedaron filmados para la serie antes mencionada.

Esta es la imagen con la que despistó a sus fans (Foto: Instagram/@aislinnderbez)

Y es que el divorcio de la hija de Eugenio Derbez fue muy conocido, pues aparentemente la serie De viaje con los Derbez había evidenciado los diversos problemas que tenía la pareja al convivir. Sin embargo, en enero de este año, Aislinn comentó que la razón detrás de su divorcio fue la incompatibilidad de ideas a pesar de que ambos aún guardan un gran afecto por el otro y se mantienen cordialmente unidos por el bienestar de su hija Kailani.

En medio de la polémica por descubrir quién es el nuevo galán que robó el corazón de Aislinn Derbez, la misma actriz de A la mala confesó que desearía que su nueva pareja fuera el cantante colombiano Maluma.

Hace un par de días, Aislinn Derbez compartió una serie de fotografías junto a “un hombre misterioso” que supuestamente “es su gran amor”. Conforme el paso de las horas la expectativa creció por lo que la actriz reveló que se trataba de una broma y el hombre misterioso era papá Eugenio Derbez.

Los novios disfrutaron su estancia en el pueblo mágico (Foto: Captura de pantalla)

Por otra parte, el pasado 18 de agosto Mauricio Ochmann y Paulina Burrola anunciaron que estaban disfrutando de Tepoztlán, ahora en compañía de Kailani, esto tras las críticas que recibió la pareja por ir de vacaciones al mismo lugar donde años atrás el actor y Aislinn Derbez se casaron.

Desde hace unos días, el protagonista de El Chema no para de presumir lo bien que se la está pasando junto a su novia en unas vacaciones muy especiales, pues significaron el tan esperado reencuentro de la pareja después de que estuvieron separados por dos meses.

Durante la tarde de ese martes, Mauricio Ochmann sorprendió a sus seguidores de Instagram con un par de historias donde reveló que Kailani se unió a su viaje de pareja. Con ello, el actor confirmó que Paulina y su hija menor ya se conocen, conviven y pasan tiempo juntas.

SEGUIR LEYENDO: