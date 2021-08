“Le llegaron al precio”: Dulce María se habría reintegrado a RBD por una cuantiosa suma

Dulce María estaría ya firmada para incorporarse a RBD (Foto: Instagram @dulcemaria @rbd_music)

Fue el pasado 26 de noviembre de 2020 cuando tras más de una década fuera de los escenarios, la banda RBD volvió por una ocasión especial a reencontrarse con el público que tanto había estado pidiendo su regreso.

En el concierto transmitido vía streaming a todo el mundo estuvieron presentes cuatro de los seis integrantes originales de la agrupación, siendo los grandes ausentes Dulce María y Alfonso Herrera que no acudieron por motivos personales al encuentro vía virtual con sus miles de fans.

De Herrera ya es sabido por el mismo actor que prefiere enfocarse en proyectos de actuación, como series y películas, por lo que volver a la música en el grupo que lo lanzó a la fama ha estado descartado de sus planes, sin embargo, “Poncho” siempre ha enviado buenos deseos a sus excompañeros.

Cuatro de los seis integrantes conformaron el concierto "Ser o parecer" (Foto: RBD)

Sobre Dulce María, la cantante se encontraba en aquel momento de preparación del concierto Ser o parecer en espera de su primera hija, por lo que su participación en el show se vio frustrada ya que, para evitar ponerse en riesgo, la intérprete detrás del personaje de “Roberta Pardo” en Rebelde prefirió proseguir a cuidar su embarazo.

Ahora, luego de casi un año del evento, Christian Chávez dio a conocer a través de una entrevista que volverá a reunirse con Anahí, Maite Perroni y Christopher Uckermann, para conformar una nueva gira de RBD en 2022, cuando las restricciones por la pandemia que continúa azotando al mundo se relajen y el número de contagios de COVID-19 se reduzca.

A días de esta revelación por parte de Chávez, ahora el periodista de espectáculos Alex Kaffie destapó en su columna Sin lisonja que Dulce María aceptó ingresar al ambicioso proyecto porque “le llegaron al precio”, y aunque no destapó la supuestamente cuantiosa suma que le habrían de ofrecer a la también actriz, comentó que el anuncio oficial de su reincorporación a la banda que batió récords de audiencia en los años 2000 se hará en los próximos días con bombo y platillo.

Los integrantes incluso lanzaron un tema inédito llamado "Siempre he estado ahí" (Foto: RBD)

Así lo escribió el polémico presentador de televisión: “Le llegaron al precio. Con mucho dinero fue convencida Dulce María para que se una al reencuentro de RBD. Ella que no participó en el concierto donde la agrupación se volvió a reunir ¡por fin ha aflojado el codiciado sí acepto’!”.

Aunque la información se ha manejado en bajo perfil, Kaffie aseguró que “el anuncio de su contratación se hará en los próximos días”.

Respecto a aquel concierto ha habido versiones encontradas, pues unos meses después del evento, la misma Dulce María reveló que sus compañeros de banda dejaron de hablarle tras su negativa a participar en el show de streaming.

Dulce María prefirió cuidar su embarazo antes de reunirse con sus compañeros (Foto: Instagram/@dulcemaria)

La cantante dejó entrever una ruptura con sus compañeros de RBD, pues añadió que no tuvo contacto con ellos desde que se negó a participar, y contó que en su momento les envió un mensaje de audio extenso explicando sus razones para no ser parte de este reencuentro, pero nadie le respondió, y hasta aquel momento seguía sin haber un contacto con ellos en lo absoluto.

“La última vez que hable con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó, donde yo también esperaba este apoyo y esta empatía, y después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo. Entonces ya de ahí la verdad es que no, no he sabido (nada de ellos), no he podido hablar con esta cercanía”, dijo entonces la voz principal de temas como Tras de mí y Sólo quédate en silencio.

