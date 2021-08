Exatlón México: quién sería la primer eliminada en la quinta temporada

Integrantes del equipo Guardianes (Foto: Instagram/@exatlonmx)

Como ocurre con cada temporada de Exatlón México, la expectativa en cuanto a eliminaciones y concursantes ganadores de las recompensas suelen ser muy altas, por lo que algunas personas en redes sociales crean cuentas específicamente para difundir supuestos adelantos del programa.

Cabe aclarar que se desconoce el origen de estos spoilers y si bien algunas veces los rumores “aciertan”, se trata de información no confirmada por la televisora que podría ser simplemente una coincidencia.

De acuerdo con diversas páginas de spoilers, la primer concursante eliminada el próximo 22 de agosto sería Stephanie Solís, esta deportista pertenece al equipo Guardianes representado en color rojo. Según su ficha de presentación, tiene 26 años, es originaria del Estado de México y ha participado en campeonatos de Fútbol flag a nivel nacional.

Ella sería la primer eliminada de Exatlón (Foto: Instagram/@exatlonmx)

Como el programa se encuentra en su semana de estreno, aún no hay concursantes eliminados en la quinta temporada y aún se desconoce qué tipo de circuito definirá al o a la deportista que saldrá el domingo.

La quinta temporada de Exatlón México se estrenó el pasado 16 de agosto y se transmite de lunes a jueves a las 19:30 horas por el canal principal de la televisora del Ajusco. Los domingos la transmisión comienza a las 20:00 horas y este es el día de eliminaciones.

Los fans del programa conducido por Antonio Rosique pueden visualizar Azteca Uno en el canal 101 de las compañías de servicio Izzi, Dish, Star TV, Sky y Megacable; sin embargo los usuarios de Izzi podrán optar por el 801 para la señal de alta definición; aunque también puede disfrutarse a través de internet en el sitio web oficial de TV Azteca o de la aplicación TV Azteca en vivo, que se puede obtener de manera gratuita.

La quinta temporada de Exatlón México se estrenó el pasado 16 de agosto (Foto: Instagram/@exatlonmx)

Desde que se estrenó Exatlón México por primera vez en el 2017, han sido muchos los cambios temporada tras temporada, mientras algunos rostros nuevos de atletas se dan a conocer, otros más cierran ese capítulo de su vida deportiva. Macky González es una de las concursantes que participó en Famosos contra Contendientes y no volvió al reality hasta el 2021.

En el segundo día de la competencia, Macky reveló las transformaciones que pudo advertir entre la primer temporada y la actual, resaltó que los circuitos de 2017 no tenían una gran complejidad desde el material con el que estaban hechos hasta la velocidad con la que se terminaban.

“Hay muchas diferencias entre mi temporada y esta, número uno: los circuitos, antes eran muy de madera, eran muy rápidos y creo que ahora hay demasiadas cosas como de ir y activar”, mencionó en conversación con dos de sus compañeros.

Macky González durante una competencia (Foto: Instagram/@exatlonmx)

En programas como Exatlón México o Survivor, los concursantes deben pasar meses fuera de casa adaptándose de la mejor manera a las condiciones que existen en las playas de República Dominicana, sitio donde TV Azteca desarrolla sus realitys.

De forma general, mucho se habla de aspectos como el hambre, miedo, soledad, frustración y la tristeza a la que se enfrentan los participantes; no obstante Macky tocó el tema de la higiene personal como otra de las diferencias, ya que en 2017 los concursantes se resignaban a no poder bañarse.

Macky González y Ximena Duggan forman parte del equipo azul. (Foto: @exatlonmx/ Instagram)

En Exatlón México el refugio mejor equipado se llama La Fortaleza, se trata de una casa con cuartos y baños adecuados para habitar, sitio que se puede ganar, perder o ceder según los equipos triunfen en las competencias.

“Yo ya me acostumbré a que si no estábamos en Fortaleza, pues no me bañaba, y veo que aquí se preocupan mucho por la higiene, así que utilizan sus técnicas de echarse aguita y refrescarse, así que yo estoy viviendo mi Exatlón híbrido entre la temporada 1 y la 5″, mencionó en conversación con David Juárez La Bestia.

SEGUIR LEYENDO: