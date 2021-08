“No seas igualada”: Pepillo Origel explotó contra usuaria después de ser comparado con la Tigresa

Pepillo Origel arremetió contra una usuaria (Foto: YT Juan José Origel)

Pepillo Origel es conocido por sus dotes de conducción televisivos y una que otra polémica en la que se ha visto envuelto y, para no perder la costumbre, el ex conductor de La Oreja confrontó a una hater que lo comparó físicamente con Irma Serrano “La Tigresa”.

Todo ocurrió desde su canal de Youtube, donde Juan José comenzó a leer algunas de las menciones que le hacían sus seguidores de redes sociales.

“Tengo muchos saluditos [...] Rosario Sánchez yo te quiero decir una cosa porque me pone que ya basta de tantas operaciones, que me parezco la Serrano. En primer lugar no seas igualada con la señora Serrano, la señora Serrano no tienes porqué meterte”, señaló muy enojado Pepillo.

De igual forma ahondó en que, contrario a lo que afirmaba la internauta, no llevaba múltiples intervenciones quirúrgicas.

“Llevo una cirugía y lo conté. Y si me hago otra y pasado mañana otra, qué ch*ngados te importa con eso te digo todo, no te metas porque yo también me meto. Que qué tantas operaciones, que de todos modos lo viejo no se me iba a quitar... Majadera”, sentenció el conductor.

poco antes de cerrar su video retomó el tema y sentenció que no era un tema que lo afectara (Foto: Instagram de Pepillo Origel)

Recalcó a la internauta que no era de su incumbencia lo que él decidiera hacer con su cuerpo y añadió que era “Muy metiche” y que la “iba a bloquear”.

“Yo no estoy diciendo que soy un muchacho de veinte, de treinta, ni de cuarenta, ni de cincuenta, ¿y qué? ¿Te caigo gordo? Pues no me veas y ya punto”, concluyó y continuó enviando mensajes y saludos a sus fans.

Pero un poco antes de cerrar su video retomó el tema y aseguró que no era un tema que lo afectara, sin embargo, añadió que no permitiría ese tipo de menciones hacia su persona.

“No me enojé con la mujer esta, qué me importa, que me sigan criticando. Pero también así que digan que bruto, no, no, no, no, pero bueno, pásenla muy bien [...] y no estoy enojado, nada más par que entiendan”, finalizó.

El conductor fue criticado por hacer turismo de vacunas (Foto: Instagram/juanjoseorigel)

Cabe recordar que a mediados de marzo, el conductor se vio inmerso en una de las mayores controversias de su carrera. Ello tras irse a vacunar a Estados Unidos contra Covid-19.

Y es que aunque había un fuerte debate sobre si fue aceptable o no que el reconocido periodista de espectáculos hiciera turismo de vacunas, muchos comunicadores estuvieron de acuerdo que el mayor error de Pepillo fue hacer público su viaje. No sólo eso, sino que, además, se atreviera a subir un video de forma burlona contra los que lo atacaron.

A raíz de esta polémica, Pepillo Origel fue criticado sin parar, metido en pleitos y hasta fue encarado por Aylin Mujica, quien dijo que le tenía mucho cariño. Es por ello que el conductor de espectáculos decidió darse un descanso del medio por unos días. Desde su cuenta de YouTube compartió un video donde explica qué estaba haciendo ahora.

“Pues yo aquí estoy en mi tierra, en León, Guanajuato”, explicó en el metraje con una gran sonrisa. “¿Saben que vine a León a descansar totalmente de todo esto? Me vine a disfrutar de lo que es la familia. Amo a mis hermanos, a mis sobrinos. Tengo un hermano y cinco hermanas, y un montón de sobrinos”.

