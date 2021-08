Ivonne Montero contó cómo vivió su contagio de COVID-19

La actriz de Telemundo habló tras superar su contagio (Foto: Instagram/@ivonnemonteroof)

En una entrevista para Ventaneando, la actriz Ivonne Montero compartió cómo vivió los momentos más complejos durante su contagio por coronavirus, explicó que en marzo de este año vivió una etapa complicada.

Reveló que además de los malestares físicos que acompañan a la COVID-19, su estado emocional hizo que por su mente pasara incluso un posible deceso, pero confesó para el vespertino de Azteca que se mantuvo positiva mediante algunas estrategias además de pensar en Antonella, su hija:

“Me afectó anímicamente porque también en la parte emocional afecta muchísimo, el temor, al incertidumbre, sí llegaron a pasar por mi mente mil cosas, pero dentro de eso yo tenía mi pensamiento positivo haciendo mucha meditación, haciendo esta cuestión de la repetición de códigos sagrados que se estilan muchísimo y con el deseo profundo de volver a ver a mi hija”

Aunque en marzo dijo que sus principales síntomas habían sido un leve dolor de cabeza y fatiga, a casi 7 meses del complicado momento, compartió cómo fue el peor cuadro médico que tuvo por el coronavirus.

Ivonne Montero reveló que su hija le dio fuerza (Foto: tvazteca.com)

La actriz de la serie Malverde: El santo patrón, que se transmite por Telemundo, recordó que tuvo fiebre durante cuatro días sin que bajara, además sufrió bajas de oxígeno en su sangre y la sensación de agotamiento era muy grande. Ante esto, decidió tomar dióxido de cloro y aseguró que esto la ayudó.

Debido a que la información científica no recomienda en absoluto el uso de esta sustancia, Ivonne Montero admitió que no se considera capacitada para recomendar su uso en otras personas. Cuando fue cuestionada sobre lo que es capaz de realizar por su hija, respondió lo siguiente en Ventaneando:

“Pues mira lo que haya que hacer siempre y cuando sea responsablemente y yo por poder abrazar a mi hija por dios que si me dicen ‘te tienes que comer la caca del puerco o de la vaca’, me la como”

La actriz mexicana Ivonne Montero (Foto: Ivonne Montero)

Hacia marzo de 2021, cuando la serie en la que participa llevaba pocos días de grabación, se dio a conocer que la intérprete de 46 años de edad ya era parte del brote de la enfermedad que surgió en la producción.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz publicó un video en el que se sinceró sobre la enfermedad y contó que se econtraba aislada en su domicilio con algunos síntomas, como dolores en el cuerpo, en la cabeza y en los globos oculares.

“Les cuento que lamentablemente el coronavirus me alcanzó. Me encuentro en casa, infectada. Llevo ya una semana, aproximadamente, con síntomas de dolor de cuerpo fuerte. El primer día me dio dolor de cabeza, ya nunca más me volvió a dar. Los globos oculares me dolían horrible por varios días y una tosecita ahí que es lo que tengo ahorita”, contó en su momento.

Así informó la actriz sobre su contagio en marzo (Foto: Instagram/@ivonnemonteroof)

De acuerdo con el relato de actriz, la sintomatología de la enfermedad había comenzado una semana atrás. Además, Ivonne aseguró que se sometió a un tratamiento que involucra el dióxido de cloro desde tiempo atrás y que no hubo riesgo de contagio en su familia.

“Pero digamos que voy bastante bien, estoy saturando muy bien. Estoy tomando los ciclos de dióxido de cloro, que es con lo que yo me he estado cuidando y protegiendo de tiempo atrás, y la verdad es que bastante tranqui.”, mencionó en un Instagram Live.

Cabe aclarar que el uso de dicha sustancia está contraindicado por diversas autoridades médicas. Otros talentos que se contagiaron en fechas cercanas a esta actriz fueron Mariaca Semprún y Alan Slim.

SEGUIR LEYENDO: