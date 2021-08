La foto de Emilio Osorio que levantó sospechas sobre la llegada de otro hijo de Juan Osorio

Juan Osorio habría anunciado con una foto de su hijo, la llegada de un nuevo miembro de la familia (Foto: Las Estrellas)

La noche de este miércoles, Juan Osorio compartió que su hijo Emilio tendrá un hermano y, aunque no dio más explicaciones, internautas asumen que esta es la forma en que el productor ha anunciado que tendrá un hijo con su pareja, la actriz Eva Daniela.

A través de un tuit el productor de telenovelas habría anunciado que será padre. “Cara de cuando te enteras que tendrás un hermanito”, escribió Osorio, agregando una foto de su hijo sorprendido supuestamente por la noticia recibida.

Seguidoras de Emilio e internautas reaccionaron sorprendidos y se cuestionaron si en realidad no se trata de algún tipo de promocional para alguna nueva telenovela, pues el hecho de que no haya confirmado tal cual la noticia pone en duda la intención del productor.

Este fue el único mensaje al respecto que el productor emitió (Foto: Twitter/@osoriojua)

A pesar de que en las más de 150 respuestas que recibió Osorio es cuestionado por el tuit que escribió, hasta el momento ha decidido no confirmar si la noticia es verdad.

Por su parte, Eva Daniela no ha hecho ninguna declaración al respecto.

La relación sentimental que mantienen el productor de telenovelas y la actriz ha dado de qué hablar debido a la diferencia de edades que existe; mientras Eva tiene 26 años, Juan Osorio tiene 64, aunque ambos han dejado en claro que para ninguno de los dos esto representa un límite para su amor.

Según relató la actriz, el amor que surgió entre ellos no fue algo que se esperara porque ella buscaba enfocarse en su carrera y dejar de lado a sus pretendientes, los cuales nunca eran lo que deseaba para una pareja, pero “el amor llegó y superó mis expectativas”, dijo para Las Estrellas.

El noviazgo entre Eva Daniela y Juan Osorio se dio a conocer hace dos meses (Foto: Instagram/@juanosorio.oficial)

“Me siento muy contenta, realizada, encontré al hombre de mis sueños que me da mi lugar, que quiere estar conmigo, me procura, me respeta, lo admiro y nos amamos mucho, estoy contenta”, resaltó Eva.

Juan Osorio hace un mes, en un encuentro que tuvo con medios a su salida de Televisa, captado por la cámara de Edén Dorantes aseguró que a él tampoco le importa lo que la gente diga sobre su relación con la actriz ni sobre las intenciones que ambos tienen, pues por el momento está muy enamorado y lo único que quisiera es casarse con Eva.

El productor dijo estar dispuesto a tener hijos con su novia, pero sólo después de presentarse frente al altar, pues no quiere apresurar las cosas, contrario a otras relaciones, como lo fue con Niurka Marcos, la madre de su hijo.

Eva Daniela no ha hecho ninguna declaración al respecto (Foto: Instagram/@soyevadaniela)

La pareja también aseguró que actualmente no esperan nada de su relación, sólo buscan mantenerla durante el tiempo que sea, pero si Eva también llega a querer casarse con el productor, en cuanto les sea posible, darían el siguiente paso.

Desde que ambos anunciaron su noviazgo se han enfrentado a críticas, pero Emilio Osorio y Niurka han mostrado su apoyo hacia la pareja. “Lo principal es que no me tiene que gustar a mí, le tiene que gustar a él, ¿yo qué? Obviamente le doy el visto bueno”, dijo el hijo del productor.

Emilio aseguró que la felicidad de su padre es lo que más le interesa actualmente y en la cual ha pensado mucho desde que se contagió el año pasado de COVID-19, por lo que no piensa inmiscuirse en su vida amorosa, además, según dijo Eva Daniela, ella y el actor sostienen una fuerte amistad y se tienen mucho respeto.

SEGUIR LEYENDO: