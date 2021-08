Control Z: por qué Zión Moreno no aparece en la segunda temporada

Zión Moreno anunció que no sería parte de Control Z desde finales de 2020 (Foto: Instagram/@zion.moreno)

La segunda temporada de Control Z se estrenó este miércoles 4 de agosto en la plataforma Netflix, la historia de esta serie juvenil gira en torno a los misterios e incógnitas que viven los estudiantes del Colegio Nacional.

El elenco de la segunda temporada está conformado por talentos como: Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan, Macarena García, Andrés Baida, Fiona Palomo, Patricio Gallardo, Samantha Acuña, Patricia Maqueo, Ana Sofía Gatica, Rocío Verdejo, Rodrigo Cachero, Xabiani Ponce de León e Iván Aragón.

Destacó que la actriz Zión Moreno no apareció en esta segunda entrega, desde finales de 2020, ella compartió en Twitter que el pasar más tiempo con su familia fue lo que la impulsó a tomar esta decisión:

Así es la nueva temporada de Control Z

“Este año, Control Z me cambió la vida. Ha sido una experiencia única llena de amor y de magia. Sin embargo, tras mucha reflexión, tomé la decisión personal de quedarme más cerquita de casa durante estos tiempos inciertos y por lo tanto, aunque me duele mucho, no regresaré para la segunda temporada”, escribió para sus seguidores a finales de 2020.

En esa misma publicación, agradeció a Netflix por permitirle participar en la serie e incluso habló sobre Isabel, la adolescente transgénero a quien dio vida en la primer temporada:

“Siempre llevaré conmigo la fortaleza y determinación de Isabel. Ojalá un día pueda ser más como ella. A ustedes que vieron la serie y que la recibieron con tanto apoyo, les doy las más grandes gracias. No estuviéramos en esta posición si no fuera por ustedes. Nunca tendré las palabras suficientes para agradecerlos”, agregó.

Zion Moreno durante la premiere del reboot de Gossip Girl (Foto: Instagram/@zion.moreno)

Pese a esta explicación, algunas versiones afirman que su ausencia se debió en realidad a su participación en la nueva versión de Gossip Girl. La actriz Zión Moreno dio vida a Luna La.

Se trata de una versión mucho más actualizada del perfil que alguna vez tuvo la vieja amiga de Serena Van der Woodsen, en lo que es una de las luchas por el poder del Instituto y cuyos actos y traiciones serán finalmente balconeados por la desconocida Gossip Girl en el popular blog. Esta serie se encuentra disponible en la plataforma de HBO desde el pasado 8 de julio.

De acuerdo con la plataforma de streaming, en esta ocasión Control Z es “mucho más peligrosa” y es que existe “una nueva amenaza” que sacará a la luz todos los secretos de la comunidad estudiantil quien tendrá a “El vengador” de la muerte, uno de los personajes emblemáticos: Luis.

Control Z se estrenó este miércoles 4 de agosto (Foto: Youtube/Netflix)

“Los días en los que lo peor que podía pasar era que tus secretos fueran revelados a toda la escuela quedaron atrás. ¿La amenaza ahora? El Vengador. Una figura misteriosa que busca vengar la muerte de Luis aterrorizando a la escuela. Todo lo que los estudiantes quieren es seguir adelante con sus vidas y dejar atrás lo que sucedió con el hacker...pero El Vengador no los dejará escapar tan fácilmente”, se lee en un comunicado.

En el tráiler de la segunda temporada escuchamos un mensaje que emociona a los seguidores de la serie “Este año escolar, los secretos no son lo único en juego. Alguien les hará pagar por todos los problemas que han causado”.

Control Z es una de las pocas series mexicanas producida para Netflix y desde su primer temporada se posicionó como una serie que gusto al público. Está dirigida por Alejandro Lozano y Bernardo de la Rosa; es creada por Carlos Quintanilla, Miguel García Moreno y Adriana Pelusi y está bajo la producción de Billy Rovzar, Fernando Rovzar, Alejandro Lozano y Erica Sánchez Su por Lemon Studios.

