El “Burro” Van Rankin reveló que conquistó a Andrea Legarreta con una frase especial

Andrea Legarreta habría aceptado bailar con Jorge Van Rankin sólo por una frase (Foto: Instagram)

Jorge “El Burro” Van Rankin reveló que hace algunos años logró conquistar a Andrea Legarreta en un bar gracias a una técnica que nunca le ha fallado, por mucho alcohol que haya tomado.

En la última emisión de Miembros al Aire, el conductor Jorge Van Rankin compartió con sus compañeros del programa cómo es que ha logrado conquistar a varias mujeres en antros y bares cuando sale a divertirse por las noches y, a pesar de las burlas de incredulidad por parte de sus compañeros, aseguró que Andrea Legarreta aceptó bailar con él de esa forma.

“Una frase que nunca me ha fallado, ya cuando vas con todo, te le quedas viendo así, bonito, agradable, y le dices: ‘¿sabes qué, reina? Luces exquisita’. Esa nunca falla”, dijo “El Burro” haciendo que sus compañeros rieran por su comentario.

Tania Rincón confirmó que a ella la habría hecho reír si le hubieran dicho la frase (Foto: Captura de pantalla YouTube)

Mauricio Castillo buscó desmentirlo, asegurándole que eso ya lo habían contado en el programa, pero quien lo recordó fue Alessandra Rosaldo, pues ella narró cuando el conductor quiso aplicar esa técnica, fallando automáticamente por estar muy alcoholizado, algo que sorprendió a José Eduardo Derbez por tratarse de su actual madrastra.

Van Rankin quiso defender su frase infalible y destapó que en una ocasión, de la misma forma, invitó a la conductora de Hoy a bailar y ella sí acepto, aunque aclaró que esto sucedió cuando ambos eran jóvenes y ella todavía no había conocido a su hoy esposo Erik Rubín.

“A Legarreta también me la ligué, en un antro... No sé cómo se llama, no conocía ni a mi querido Erik. Yo llegué, en dos segundos estaba bailando conmigo”, aseguró.

El conductor compartió que, a pesar de ser una frase “nada elegante” y que más bien causa risa, funciona precisamente porque es una forma divertida de acercarse a una persona desconocida, pues después puede aclarar que es una broma.

Jorge "El Burro" Van Rankin habría fallado en conquistar a Alessandra Rosaldo con su frase por haber tomado bebidas alcohólicas (Foto: Instagram/ @40y20laserie)

Mauricio Castillo y Tania Rincón confirmaron que esta sería la mejor forma de “romper el hielo” en cualquier lugar. “La verdad, nunca me consideré ni galán ni guapillo, pero la verdad sí fui bastante simpático en la secundaria, en la prepa, además era yo un buen desmadre y todo, y haciéndolas reír fue como de alguna manera intenté”, añadió Castillo.

Los presentadores entonces bromaron con que ellos filtreaban por SkyTel a través de un pequeño mensaje que dejaban con una contestadora. “‘¿Su mensaje es: luces exquisita?’, ‘sí, nos vemos al rato’”, aunque lamentaron el hecho de que entonces no se podían mandar groserías.

Andrea Legarreta y Erik Rubín hace unos meses cumplieron 21 años de matrimonio donde mostraron en sus respectivas redes lo fuerte que es el lazo que los une. Sin embargo, todo ese tiempo compartido ha tenido sus debidas complicaciones, como los escándalos en redes sociales por declaraciones sacadas de contexto de Andrea Legarreta, las enfermedades de ambos e incluso rumores de infidelidades.

Erik Rubín y Andrea Legarreta han tenido que enfrentar polémicas por comentarios similares (Foto: andrealegarreta / Instagram)

Recientemente, la presentadora ha tenido que enfrentar varios rumores de supuesta infidelidad por parte de su marido, aunque con cada uno de las polémicas ha logrado evidenciar que esas supuestas relaciones sentimentales o encuentros furtivos, los mantuvieron cuando todavía no se conocían, como fue el caso del amorío entre Erik Rubin y Salma Hayek.

En entrevista con el Escorpión Dorado, el ex Timbiriche así lo reveló: “Estaba en estado marihuano y me cayó un bizcochito muy famoso, que ahorita está… bueno, les voy a decir…”, comenzó a recordar el también productor musical, quien dijo que la relación se propició libremente pues los dos estaban solteros.

“Además fue un amorío muy bonito de realmente una noche, ella ni tenía compromisos ni yo tampoco”, dijo entre risas. Lamentablemente, Andrea Legarreta después fue acosada por la prensa que buscaba saber cuál era su versión de los hechos.

SEGUIR LEYENDO: