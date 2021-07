Los memes que dejó la caída y el regreso de Cuevana 3 por piratería

La caída de Cuevana no pasó desapercibida por una gran cantidad de usuarios (Fotos: Capturas de pantalla de Twitter)

En internet existen muchos sitios donde se ponen a disposición series y películas para su visualización gratuita, no obstante, se colocan en dichas páginas de manera ilegal, ya que no se pagan los derechos de autor a las casas productoras correspondientes de cada país.

Uno de estos portales es Cuevana 3, el cuál se inhabilitó en la madrugada de este 30 de julio tras un reclamo de la asociación Alianza por la Creatividad y el Entretenimiento (ACE por el nombre en inglés Alliance Creativity and Entertainment). Ante esto, las personas hicieron memes lamentando la caída del sitio pues ya no podrían disfrutar del contenido.

Los usuarios lamentaron la caída del sitio Cuevana 3 (Foto: Twitter)

El sitio ya está disponible de nuevo (Foto: Twitter)

Algunas televisoras y creadoras de contenido que pertenecen a esta iniciativa son Televisa, Sony, BBC, Discovery, Paramount, FOX, Disney, MGM, Netflix y HBO. Muchas de ellas han implementado sus propias plataformas para visualización de contenido, por lo que la distribución gratuita de sus películas y series podría afectarles económicamente.

Antes de que el sitio regresara, las personas comenzaban a creer que habría un Cuevana 4 (Foto: Twitter)

Aunque los usuarios corren algunos riesgos de seguridad en internet al entrar en estas páginas de piratería, son muchas personas las que visualizan contenido en los portales ya que no cuentan con la economía para pagar los servicios oficiales, o bien, lo que buscan no se distribuye legalmente en algún otro sitio.

Cuando se ingresa en este tipo de páginas y se intenta ver un contenido, es común que el usuario sea redireccionado a otros sitos de publicidad, los cuáles deben cerrarse para poder seguir navegando, no obstante hay personas que no tienen muy claro esto o los sitios no están regulados y es sencillo que se algún pirata informático robe sus datos.

Algunas personas criticaron a quienes usan Cuevana pues ellos pagan todas las plataformas (Foto: Twitter)

Incluso hay botones “trampa” donde se solicita un registro con tarjeta de crédito, al no ser una dirección web regulada, los datos bancarios de las personas podrían caer en manos de cualquiera. Cuevana 3 es uno de los sitios donde se requieren menos clics para visualizar películas o series, además de que pone a disposición un gran catálogo y es la página preferida de muchas personas, así que rápidamente notaron que ya no estaba disponible y los memes en redes sociales no se hicieron esperar.

Así luce el sitio (Foto: Twitter)

Durante toda la madrugada hubo personas que hablaron del tema en Twitter pues lamentaron que Cuevana 3 se hubiera caído y compartieron que al ingresar al sitio, aparecía un mensaje de Alliance Creativity and Entertainment diciendo que el sitio ya no estaría disponible.

Horas más tarde, cuando la caída de Cuevana 3 ya era viral, los usuarios de internet reportaron que ya podían visualizar películas y series en dicho portal de forma habitual. Por su parte, la página no explicó cómo fue que pudo ponerse en línea de nuevo, actualmente no es un dato público el quién administra el sitio o dónde se encuentran sus servidores, pero no todo el tiempo fue así.

Usuarios lamentaron que Cuevana hubiera caído durante unas horas (Foto: Twitter)

Como su nombre lo indica, esta no es la primer versión de Cuevana que se encuentra disponible, este sitio web comenzó en Argentina hace más de una década, se creó en octubre de 2009 como un espacio de distribución gratuita de cine e incluso tuvo el estreno exclusivo de una película dirigida por Maximiliano Gerscovich. Con el paso de los años se popularizó hacia otros países de América Latina.

Memes de Cuevana que surgieron en Twitter (Foto: Twitter)

La manera en que Cuevana funcionaba era mediante un fondo de inversión y los ingresos obtenidos por publicidad, pero actualmente no se sabe exactamente si mantenga el mismo sistema. Existen versiones que explican su funcionamiento por un supuesto vacío legal, pues no almacena el contenido sino que utiliza un servidor que retoma enlaces externos hacia la plataforma y así el usuario puede ver la serie o la película que busca.

