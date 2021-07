Paris Hilton está embarazada: espera su primer hijo con Carter Reum

Paris Hilton y Carter Reum esperan su primer hijo (The Grosby Group)

La empresaria estadounidense Paris Hilton está esperando su primer hijo con su prometido, Carter Reum, confirmó este martes el portal estadounidense Page Six.

La pareja ha sido abierta sobre su deseo de formar una familia juntos, y Hilton, de 40 años, reveló el pasado mes de enero que se había sometido a tratamientos de fecundación in vitro para hacer realidad su deseo de ser madre. “Él es el chico de mis sueños. Es 100 por ciento el indicado”, dijo en el podcast Trend Reporter a principios de año. “Hablamos sobre nuestra boda todo el tiempo y planificamos los nombres de nuestros hijos y todo eso”.

Hilton y el empresario, de 40 años, se comprometieron en febrero después de salir durante un año. Reum le pidió matrimonio en una isla privada, sorprendiendo a su novia el mismo día de su cumpleaños con un costoso anillo de diamantes diseñado por Jean Dousset.

El futuro marido de Paris se dedica a las inversiones, los negocios e incluso ha escrito un libro sobre cómo conseguir éxito en la vida empresarial, de acuerdo a Page Six.

“Estoy entusiasmada con este próximo capítulo de mi vida y con tener un socio tan comprensivo”, dijo la estrella del reality “Simple Life” a la revista Vogue en ese momento. “Nuestra relación es de iguales. Nos hacemos mejores personas. ¡Valió la pena la espera!” .

Paris Hilton, embarazada de su primer hijo junto a Carter Reum (Getty Images)

La pareja confirmó su relación durante una fiesta de los Globos de Oro en enero de 2020. Los medios dijeron en ese momento que se habían conocido a través de amigos en común.

Hilton no oculta su relación con Reum en las redes sociales. En abril pasado, publicó una fotografía de ella besando a su prometido con la leyenda: “Lo que más me gusta es crear recuerdos contigo. Tus besos son mágicos. Me encanta ser tuya y saber que eres mío “.

La mediática estuvo comprometida anteriormente con el modelo Jason Shaw, el heredero griego Paris Latsis y, más recientemente, con el actor de origen ucraniano Chris Zylka.

Paris Hilton (AP Photo/Rick Bowmer)

En febrero de este año, Paris fue noticia por su desgarrador relato ante la Comisión de Justicia Criminal de la Legislatura estatal de Utah sobre el abuso que sufrió hace años en la escuela Provo Canyon, un internado del estado, cuando tenía 16 años.

Hilton compareció ante la comisión para alegar que los niños fueron “inmovilizados, golpeados, arrojados contra las paredes, estrangulados y abusados sexualmente con regularidad” en dicha institución y para presionar a favor de la creación de un proyecto de ley que exija más supervisión gubernamental en este tipo de instituciones.

La medida fue aprobada por unanimidad tras el testimonio de Hilton y de otras víctimas.

“No puedo irme a dormir por la noche sabiendo que hay niños que están experimentando el mismo abuso por el que pasamos tantos otros y yo”, expresó Hilton ante las autoridades locales en su comparecencia. Y pidió al presidente Joe Biden y a los líderes del Congreso que tomen medidas a nivel federal. “Este es solo el primer paso”, afirmó.

La heredera de la cadena hotelera Hilton también habló sobre su traumática experiencia en un documental autobiográfico titulado “This is Paris” que fue lanzado el año pasado.

