“Nunca se graduó”: amiga de Hanna Jaff reveló cómo Henry Roper-Curzon la estafaba

La amiga de Hannah Jaff contó cómo eran las estafas que vivía de parte de Roper-Curzon (Foto: Instagramhannajaff)

Este 23 de julio, Maria Yodali Sierra estuvo como invitada en el programa Chisme no like, la amiga de Hanna Jaff reveló en conversación con Javier Ceriani y Elisa Beristain algunos detalles sobre las extorsiones a las que fue sometida.

De acuerdo con lo expresado por María Yodali, las agresiones habrían comenzado cómo bromas sutiles que eran fácilmente confundidas con el humor que caracteriza a los británicos; no obstante, ella ya sabía que algo andaba mal pues en una ocasión la familia de Henry Roper-Curzon negó que tuvieran una cama para ella y tuvo que quedarse en un hotel.

Además de esta acción que evitó convertir en un escándalo en su momento, había otras señales que evidenciaban un maltrato pues la amiga de Hanna mencionó que no les hablaban directamente sino en tercera persona al burlarse y decirles plebeyos o mencionar que eran una raza inferior “en broma”.

La amiga de Hanna explicó para este programa que Henry ni siquiera se graduó (Foto: captura de youtube.com/Chismenolike)

Una de las revelaciones más importantes que hizo María Yodali fue que Henry no terminó sus estudios en la Universidad de Oxford porque aparentemente se habría dedicado a hacer negocios. “Con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que nunca se graduó y que ninguna de las empresas que tiene ha tenido éxito”, compartió en videollamada con el programa Chisme no like.

También reveló que, en realidad, tampoco se relacionaba con los otros miembros de la realeza británica, sino que simplemente mencionaba poderosos parientes que lo apoyarían económicamente pero nunca llegaron a conocer.

Por otra parte, la amiga de la académica retomó el tema de cómo Hanna se vio obligada a financiar una operación que según su pareja, Henry Roper-Curzon ni siquiera necesitaba. Se trató de la reducción de excedente en el volumen mamario de los hombres, esta condición se llama ginecomastia y puede ser tratada mediante una intervención quirúrgica.

Henry Roper-Curzon habría engañado a Hanna para que financiara varias cosas (Foto: Twitter@KurdAryans)

De acuerdo con María Yodali, el dinero que Henry le pedía a Jaff lo solicitaba a manera de préstamo, explicaba que recuperaría el monto en cuanto algún familiar lo apoyara económicamente, no obstante el momento del pago nunca llegaba.

Mencionó que la actitud de esa familia hacía sentir a Hanna que “debía un favor” y que debía pagar por pertenecer a dicha parentela. Aunado a esto, los suegros de Hannah también le pedían dinero. “El proceso fue así, cuando ellos se casaron, él empezó a decirle como ‘mira, las empresas no me están dando, entonces mi familia está pidiendo una cuota para que puedas pagar si quieres vivir en los terrenos de nuestra casa’”, contó para Chisme no like.

María explicó que su amiga aceptó dicha cuota porque no entendía cómo funcionaba el tema de la realeza hasta que se dieron cuenta de que todo se trataba de dinero, pues si no le pagaba alguna cosa “se ponía bravo y lloraba como niño”. También mencionó que Henry amenazaba a su ex pareja con publicar un artículo que afectara su reputación.

Hanna Jaff y Henry Roper-Curzon (Foto: Twitter@KurdAryans)

La relación entre Hanna y Henry inició como un digno cuento de hadas en el que todo parecía miel sobre hojuelas entre viajes en México y Londres, hasta que todo se transformó en un verdadero “infierno” ante diversos actos discriminatorios realizados por la familia real británica, los cuales la intérprete de Made in México decidió exponer.

“Me maltrataban, me humillaban diario, como mexicana, como filántropa y como académica. Siempre tratando de hacerme sentir menos, para que ellos se sientan superior. Pero al final del día, ellos nunca trabajaron, no tienen estudios, no tienen nada… es como su manera de sentirse ellos, la gran cosa”, reveló Hanna Jazmín Jaff Bosdet en entrevista con TV Notas.

“Ya los últimos meses, cuando estábamos en Inglaterra, haz de cuenta que yo estaba casada con mi suegra y mi suegro; era defenderme sola, fue muy difícil. Como que me di cuenta de que trabajan en conjunto, todo lo hacían juntos y me exigían pagar cosas que no me pertenecían; casi me decían que me había hecho el favor”, se sinceró en entrevista con la revista mexicana.

