“Me gustan las fotos sexys”: Anette Michel reveló si posaría desnuda

La conductora de televisión Anette Michel es sin duda una de las mujeres más guapas de la televisión mexicana. A lo largo de su carrera ha provocado cientos de suspiros, robado más de un corazón y recibido más de una oferta para mostrarse sin prendas ante las cámaras.

Sin embargo, la conductora se ha negado a posar desnuda ante la lente por una sencilla razón: es muy penosa. En entrevista con el programa Hoy, Michelle confesó que gracias a la educación que recibió en su natal Guadalajara, en Jalisco, México no se ha atrevido a posar completamente desnuda.

Anette se estrenó como actriz en la telenovela de 1997 "Al norte del corazón". Anteriormente había trabajado como modelo en su natal Guadalajara y en la Ciudad de México como presentadora del programa Hollywood DF

“Yo soy muy penosita, yo soy de Jalisco y siempre que me preguntan eso les digo: ‘No, yo todavía me muero el reboso’”, confesó. No obstante, la conductora de cincuenta años admitió que sí le gusta posar en trajes de baños de dos piezas, a pesar de la constante negativa a quitarse la ropa.

“Sí me gustan las fotos sexys, he hecho fotos en bikini, pero desnudos no creo. En esta vida ya no, en la otra tal vez... eso era hace 20 años”, bromeó. Lo cierto es que la conductora con amplia trayectoria en TV Azteca, y ahora Televisa, ha deleitado con su entallada figura a sus seguidores en distintas ocasiones desde que debutó en la televisión en 1997.

Un año después, Michel recibió la invitación para integrarse a Tempranito, un programa que se transmitió durante los fines de semana en la señal de la televisora.

Durante ese año, Anette se estrenó como actriz en la telenovela Al norte del corazón. Anteriormente había trabajado como modelo en su natal Guadalajara y en la Ciudad de México como presentadora del programa Hollywood DF, pero fue durante esa producción de Azteca que ganó fama en su primer protagónico.

Un año después, Michel recibió la invitación para integrarse a Tempranito, un programa que se transmitió durante los fines de semana en la señal de la televisora. Durante esos años, Anette concentró todavía más fama por el enorme carisma que mostró en pantalla y trabajó en dos ocasiones diferentes.

Después de su trabajo en "Tempranito" la joven de ojos claros y rostro alargado regresó a la actuación. Esta vez formó parte del melodrama "Marea Brava", en 1999, y "Cuando seas mía" en el 2001.

Posteriormente, la joven de ojos claros y rostro alargado regresó a la actuación. Esta vez formó parte del melodrama Marea Brava, en 1999, y de Cuando seas mía en el 2001. Esa última adaptación de la aclamada telenovela colombiana Café con aroma a mujer en donde Anette presentó al público un papel antagónico.

Después de esta exitosa producción de la televisora del Ajusco, Michel protagonizó otras telenovelas: Se busca un hombre, La mujer de judas y Secretos de familia, por mencionar algunas, pero en el 2015 se incorporó como conductora del concurso de cocina Masterchef — y posteriormente también Masterchef Jr.—.

En el 2015, Anette Michel se incorporó como conductora del concurso de cocina Masterchef — y posteriormente también Masterchef Jr.—.

Seis años después de ser la conductora de cabecera de aquel programa, Michel anunció el término de su contrato con la televisora del Ajusco. Meses después, sorprendió cuando apareció en el matutino de Televisa, como parte de los conductores de Hoy.

Esa decisión, según narró después, habría sido la más difícil de su vida: “Yo lo que quería era hacer algo más que MasterChef. Desde hace un par de añitos, ya estaba levantando la mano para hacer otras cosas... al no estar en el mismo lugar, tengo esa oportunidad de desarrollarme y navegar en este universo de oportunidades”, confesó en una entrevista con Quién.

Seis años después de ser la conductora de cabecera de aquel programa, Michel anunció el término de su contrato con la televisora del Ajusco

“Lo hice ocho temporadas, fui inmensamente feliz. Adoro a los chefs, la producción es extraordinaria, pero las situaciones internas, administrativas, no van conmigo, los términos y condiciones nuevos no estoy de acuerdo y no puedo. Yo soy una persona muy derecha, siempre he sido de una sola pieza... en este momento es imposible, así que tengo que decirle no a MasterChef”, explicó.

Esa habría sido la razón por la que la conductora decidió darle la espalda a la televisora que había sido su casa durante tantos años y la orilló a tocar la puerta de la competencia, en donde trabajará en una telenovela.

Actualmente, la conductora es parte del último proyecto de Ignacio Sada Madero, tentativamente titulado "Volverte a Ver".

Actualmente, la conductora es parte del último proyecto de Ignacio Sada Madero, tentativamente titulado Volverte a Ver. En este regreso a las telenovelas Michel interpretará un personaje secundario, pero esto será suficiente para que sus fanáticos puedan seguir deleitándose con su belleza y talento en la pantalla chica.

