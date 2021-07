Survivor: Natalia Alcocer terminó su relación de un mes con Jero Palazuelos

Natalia Alcocer fue la sexta eliminada de Survivor México segunda temporada (Foto: Instagram/@nataliaalcoceroficial)

Natalia Alcocer y Jero Palazuelos hicieron oficial su relación a mediados del mes de junio, a través de sus redes sociales, compartiendo la imagen de un beso, pero un mes después de este suceso, la actriz reveló que su relación había terminado.

Antes de que Natalia tuviera su participación en ¡Quiero Cantar!, reality que se realiza en el programa Venga La Alegría, informó que se había separado del maestro en defensa personal. “Estuvo padre. Conocí a un gran chavo, pero como lo dije para andar conmigo está muy cañón. Soy una chava independiente, que trabaja, no me da miedo nada, soy súper aventada, tengo tres hijas, una empresa, tengo bien poquito tiempo y creo que los dos nos fuimos muy rápido por la emoción”, detalló.

Así confirmó Natalia su relación con Jero Palazuelos (foto: Instagram/@nataliaalcoceroficial)

Alcocer dijo que ambos creyeron que iban a durar, pues la pareja había tenido el compromiso de sacar adelante su relación, además de que admitió que lo vio decidido y con todo para estar con ella, por lo que ella apostó por él, pero reveló que son cosas que suceden y que terminaron como buenos amigos.

La actriz aseguró que se llevaban mejor como amigos que siendo pareja, y al haber notado esto, al final decidieron finalizar su noviazgo y seguir con la amistad. “Para algunas cosas nos fuimos muy rápido, pero para otras cosas nos fuimos muy, muy lentos, estábamos gozando muchísimo estar juntos”, comentó.

Antes de que la participante de la segunda temporada de Survivor México decidiera salir con Jero, la modelo tuvo una relación de seis años con su esposo, la cual decidió finalizar en julio y entre diversos rumores, el día de ayer reveló al creador de contenido Gerardo Escareño, revelando que su hija mayor descubrió que su padre le había sido infiel a su mamá.

"Pase lo que pase siempre Los papás de Martina" fue parte de la descripción de la foto que compartió la actriz (foto: Instagram/@nataliaalcoceroficial)

“Entré al reality show ya separada, yo me separé el 7 de julio del 2020. Sí me separé porque caché un cuerno pero fue en febrero de 2020 y quise aclarar, lo que más me enojó, es que desde febrero, que supe que me puso el cuerno, que fue un momento muy doloroso, porque aparte mi hija mayor fue la que lo cachó”, confesó Natalia.

La actriz comentó que a pesar de que le dolió mucho terminar su matrimonio, argumentó que tomó la decisión porque descubrió que no había sido un asunto de una noche, sino que esa relación extramatrimonial llevaba un tiempo:

“En el momento en que me separé, me separé desde la paz, desde el amor, desde el perdón, muchas mujeres me entenderán es muy doloroso cuando cachas que te están poniendo el cuerno y más que no ha sido de one night stand, sino que ha sido algo que ha pasado durante mucho tiempo”.

Natalia aseguró que cuando entró al reality, ya se había separado de su esposo (Foto: captura de pantalla Instagram/@survivormexico)

La sexta eliminada del reality no quiso explicar cómo fue que Martina, su hija mayor, se enteró de que su papá engañaba a su mamá, pero detalló que lo supo a través del celular.

“Me encantaría hablar más pero está el asunto legal, pero fue por teléfono, fue Martina y obviamente es mucho más doloroso porque Martina es como muchos saben, Martina es mi hija, yo fui mamá soltera a los 20 años y desde entonces le he ch*ngado como muchas mamás mexicanas y para ella fue más doloroso porque cuando eliges que alguien sea tu papá, cuando te defrauda es el triple de doloroso que tu papá biológico. Me dolió mucho que Martina tuviera que aceptar ese golpe y decírmelo”.

Alcocer acostumbra a compartir su vida junto a sus tres hijas en sus redes sociales (foto: Instagram/@nataliaalcoceroficial)

Natalia decidió terminar la relación para no enseñarle a sus hijas que estos problemas deben perdonarse, además aseguró que la relación se estaba volviendo caótica. “Esta no fue la primera infidelidad, hubo varias, pero lo perdoné porque estaba embarazada, porque otra cosa, pero esta vez fue muy fuerte porque Martina lo cachó, [...] No podía enseñarle a mis hijas que esto está bien, y más a la mayor, porque si se lo enseño a Martina eventualmente ella será un ejemplo para sus hermanas y si ven que yo tolero una puesta de cuerno, alguna clase de violencia, ellas empezarán a entender que eso es lo correcto [...] Fue cuando dije hasta aquí y tomé la decisión de separarme. Fue una relación muy tóxica y me costó 6 años darme cuenta que no debía estar ahí”.

