“Pasadita de tamales”: Daniel Bisogno criticó a Chiquis Rivera por su foto desnuda

Daniel Bisogno dijo que la hija de La Diva de la Banda "está pasadita de tamales" (Foto: Instagram @bisognodaniel / @chiquis)

Durante la emisión del viernes 9 de julio en el programa Ventaneando, el conductor Daniel Bisogno criticó la última publicación que hizo Chiquis Rivera en su cuenta de Instagram, de la cual mencionó que la cantante está “pasadita de tamales”.

“Yo le pondría una manzana. ¿tú crees que es necesario una foto así?… Déjeme decirle algo, hay gustos para todos, pero la Chiquis para mí está un poco pasadita de tamales, pero hay gente a la que le gusta”, mencionó el también actor.

En la foto que fue blanco de criticas, la cantante apareció sobre su cama para mostrar su cuerpo, el cual ocultó sólo debajo de su larga cabellera y una sábana, por lo que recibió cientos de halagos que incluso la impulsaron a abrir su propio OnlyFans.

Chiquis Rivera está centrada en su carrera musical (Foto: Captura de pantalla de Instagram/@chiquis)

“Me suelto el pelo pa ti, solo pa’ ti.. ¡Pa Ti COMING SOON!”, escribió la famosa que durante las últimas semanas ha estado muy activa, tanto por su música, como por sus consejos de belleza y hasta los problemas de dinero al interior de su familia.

A pesar de que la imagen fue bien recibida, también recibió algunas críticas que la catalogaron como “vulgar” o que la comparan con otras sensuales fotos que lanzó Jenni Rivera con un toque similar

Por otro lado, las fuertes criticas hacia la hija de La Diva de la Banda por parte Bisogno no pararon, pues incluso lo comparó su aspecto físico con el de Ariel Miramontes, mejor conocido como “Albertano”, ya que constantemente se le ve compartiendo fotos sin playera en la misma red social.

“Yo siento que la Chiquis está un poco pasada… Mire usted a Ariel Miramontes, ‘puercazo’ y cuerpazo. No podemos mentir con eso a la gente, si lo que quieres es decir ‘un buen cuerpo’, no es un buen cuerpo”, agregó.

En más de una ocasión Bisogno se ha visto en polémica por los comentario que ha emitido (Foto: Instagram @bisognodaniel)

Finalmente, el conductor terminó aplaudiendo “la seguridad que ha demostrado Chiquis Rivera”, volvió a asegurar que no posee un buen cuerpo.

“Eso es otra cosa (su seguridad), eso se le aplaude, pero de ahí a que eso sea un buen cuerpo, no lo es”, sentenció.

No es la primera vez que Daniel Bisogno habla sobre Chiquis Rivera, en octubre del año pasado el conductor criticó su aspecto físico. El conductor se dirigió hacia la cantante como “Chichis Rivera”, “gorda” y “obesa” en plena transmisión del programa de espectáculos vespertino.

Recientemente Chiquis Rivera afirmó que se operó el busto (Foto: chiquis / Instagram)

En otro ocasión, a lado de Pedro Sola, criticaron a la cantante por celebrar su nominación a los Grammy Latino entre lágrimas.

“No puede respirar, no puede respirar la gorda”, dijo Bisogno sobre las propias palabras de Chiquis, ya que en programa transmitían el video que horas antes había publicado la cantante para anunciar su nominación a los codiciados galardones.

“¡Ay no, que no ma’! Bien escandalosa, gorda”, añadió Pedro Sola quien también aseguró: “Adoro a la Chiquis”.

Bisogno trató de matizar su anterior comentario, aunque no muy convencido. “Es una muchacha llenita, ya ves que ahora no puedes decir ‘estoy gordo’ porque a lo mejor me estoy atacando a mí mismo”.

En dicha ocasión la titular de Ventaneando, Pati Chapoy salió en defensa de la intérprete y de paso regañó a Sola y a Bisogno: “qué bueno que esté llorando y tú y tú son una bola de amargados”.

