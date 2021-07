“¿A quién le pido una limosna?”: Raúl Araiza se quedó sin dinero para pagar el estacionamiento y esto fue lo que sucedió

El actor mencionó que no pediría ningun aventón (Foto: Captura de pantalla/Hoy)

Raúl Araiza volvió a ponerse en el ojo público, pero esta vez fue por pedir dinero en plenas calles de Santa Fe debido a que se quedó sin dinero después de ir a comer en un restaurante y no contar con efectivo para pagar su boleto de estacionamiento.

“Les voy a contar una historia, te vas, comes solo, a gusto, sin hablar, te sales, crees que traes efectivo y entonces te das cuenta de que no traes dinero para pagar el estacionamiento”, comenzó a narrar el conductor de Hoy desde su cuenta de Instagram.

Araiza destacó que no estaba acostumbrado a ese tipo de situaciones y que sería difícil encontrar ayuda, pues el sitio en donde se encontraba era vía rápida y sólo había edificios alrededor.

“Entonces te tienes que salir a caminar a la calle como yo, no porque esté mal caminar en la calle, sino que ¿a quién le pido dinero? ¿Una limosna? Los coches no se van a parar, estoy en Santa Fe, construcciones ¿quién me auxilia?”, dijo sin mayor preámbulo.

El conductor dijo que se quedó sin dinero (Foto: IG @negroraiza)

De igual forma, remarcó que pedirle un ride a un automóvil ni siquiera podía considerarla una opción y satirizó los abusos sexuales que llegan a ocurrir en dicho contexto.

“Aventón nunca he pedido porque no me vayan a violar y esas cosas, mta m*dre qué hueva, no tengo para pagar el estacionamiento, ¿alguien quiere venir a pagármelo?, órale, porque todavía está lejos”, concluyó.

Ante dicha publicación, los internautas no tardaron en reaccionar. Algunos coincidieron en que olvidar traer dinero en efectivo era un error más común de lo que parece y varios señalaron haber tenido alguna experiencia similar.

“ya me ha pasado y tuve q caminar bajo los 45 grados en la ciudad del sol”, dijo una usuaria de Instagram.

Cabe recordar que recientemente, Raúl Araiza provocó las burlas de sus compañeros del matutino Hoy tras difundir la divertida forma en que esperó su turno para recibir la vacuna en contra del COVID-19, incluso comparó su talento con el que poseen los participantes de Las estrellas bailan en hoy.

El conductor acudió a finales de junio a las inmediaciones de su delegación para recibir la dosis contra el virus que actualmente tiene al mundo suspendido en una pandemia. Como han mostrado otras figuras del espectáculo, el actor dio a conocer que fue vacunado a través de sus redes sociales y enseñó que, mientras esperaba, participó en una dinámica de baile propuesta por el personal del centro de vacunación.

Araiza recibió burlas tras ponerse la vacuna (IG: negroaraiza)

Este hecho le valió mofas por parte de sus compañeros conductores del programa en donde trabaja. Fue Andrea Escalona quien se acercó al conductor que se encontraba detrás de cámaras para cuestionarlo, en tono de burla, sobre todo porque subió un clip bailando en el centro de vacunación.

“Cuéntanos ¿qué pasó ayer?”, dijo la presentadora de televisión a lo que el actor de 56 años contesto: “Aquí todos bailan por un sueño, yo bailé por mi vacuna”, mientras en el fondo del video que subió Andrea Escalona a sus historias de Instagram se escucharon sus risas.

Al escuchar el comentario Arath de la Torre dijo “Vacuna matata”, mientras se incluyó en la conversación para burlarse de su compañero. “Yo pensé que me había metido algo pero no, si lo vi”, añadió el actor de Simón dice.

Raúl Araiza siguió el juego relatando que tuvo la oportunidad de lucirse con sus mejores pases de baile como el “Gusano, casita, paso a la derecha, buscando el cereal”. Escalona comentó que hubiera estado mejor que bailara Color esperanza del argentino Diego Torres.

