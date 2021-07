Florinda Meza se reunió con famoso abogado: ¿alista batalla legal por el tema Chespirito?

Florinda Meza se ha reunido con un abogado especialista en temas del medio artístico TW: FlorindaMezaCH

Florinda Meza mostró esta tarde mediante su cuenta de Twitter una foto en la que aparece con el renombrado abogado Guillermo Pous, quien es conocido por prestar sus servicios a famosos y artistas.

La reunión se dio después de que la actriz anunció que iniciará una batalla legal en contra de los hijos de su fallecido esposo Roberto Gómez Bolaños, conocido popularmente como “Chespirito”. Por medio de la demanda reclamaría los derechos de las numerosas producciones que el comediante realizó.

“Siempre es agradable estar con un hombre tan elegante y sobre todo, tan pulcro, tanto en el vestir como en su trabajo. Fue un verdadero placer. @guillermopous #labonitavecindadvirtual #elregresodeflorinda”, escribió Meza en el tuit con el que presentó una foto de ella misma con el abogado.

Florinda Meza y Chespirito se casaron en 2004 TW: FlorindaMezaCH

Según fuentes cercanas, los hijos de Chespirito estarían planeando realizar varias producciones acerca la vida y obra del fallecido artista, se trataría de una serie biográfica y un cómic que reuniría a todos los integrantes de la vecindad, incluida Florinda Meza.

La actriz no está de acuerdo en que se utilice su imagen para generar lucro por parte de los hijos de su esposo, pero su personaje es parte fundamental para narrar la historia del comediante, pues fue una de las actrices más destacadas en la serie de producciones que Chespirito sacó a la luz en sus años de creador. Por dicho motivo, Florinda estaría planeando una demanda en contra de quienes ostentan los derechos de las producciones.

El año pasado se puso fin a las transmisiones de los programas escritos, dirigidos e interpretados por el mismo Chespirito, entre los que se encuentra El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado.

La actriz manifestó su tristeza por el desacuerdo con Televisa

La transmisión de los programas ha parado en todos los países del mundo debido a la falta de un acuerdo entre la familia del comediante y Televisa, la cual siempre trabajó con Chespirito y ha sido el puente para la difusión del contenido en otros países.

“¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, opinó Florinda mediante su cuenta de Twitter.

Tras dejar claro que no está siendo considerada en las negociaciones, la actriz continuó de la siguiente manera: “va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento todos quieren ver todo aquello que recuerde un mundo que fue mejor, es parte del ADN de los latinos, se lleva en la memoria genética, pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente”.

Florinda fue una de las principales colabroadoras en las comedias de Chespirito

“Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares es donde menos te valoran, nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir ¡qué bueno que mi Rober no esté en está en este mundo! Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público. Tal vez algunos ejecutivos sin visión lo quieren borrar, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido estará más vivo que nunca”, declaró la actriz con respecto al conflicto con Televisa.

Los hashtags utilizados por la artista en el tuit que mostró la foto de su reunión con el abogado podrían dar una pista del proyecto que la actriz intenta formar, pues en declaraciones pasadas se deslindó completamente de la televisora para la que trabajó por años y cabría la posibilidad de que los programas del comediante puedan ser transmitidos de manera virtual.

