Por qué Manuel Mijares apareció en silla de ruedas

Foto: Instagram/@oficialmijares

Manuel Mijares fue visto en las instalaciones de Televisa, pero lo que más destacó de su visita fue que se presentó en una silla de ruedas. En una entrevista realizada por el programa Hoy confesó que antes ya le habían realizado una operación en la rodilla, pero esta vez se trató de una operación más compleja.

El “Soldado del amor” aseguró que la cirugía en la rodilla fue un éxito. “Me operaron, pero estoy bien, ahora sí que me pusieron mi prótesis de rodilla y la teníamos que hacer desde antes pero ya la fuimos a hacer”, añadió Mijares.

Reveló que antes de de esta operación ya le habían realizado dos intervenciones médicas en la misma zona, pues ha practicado un deporte bastante desgastante: “Jugaba mucho fútbol americano, la primera operación me la hicieron en 1973, y la segunda la tuve en 1996 y ahora ésta”.

Manuel Mijares asistió a las instalaciones de Televisa en silla de ruedas y con un bastón (Foto: Televisa/Hoy)

El intérprete de El privilegio de amar también fue cuestionado por las puntadas, pues la entrevistadora aseguró que el área cosida fue muy grande. “Lo que pasa es que ahora sí me pusieron la prótesis, las anteriores sí era más de meterle y rasparle, y cosas así”, explicó Manuel.

También añadió que su cirugía no era de emergencia, pues la había aplazado por su gira con Emmanuel Two’r Amigos: “Llevamos ocho años haciéndola (la gira) y ahorita hubo la oportunidad de hacer (la operación)”, comentó el exesposo de Lucero.

Mijares también fue cuestionado por su tiempo de recuperación para que pueda estar en las mejores condiciones, y respondió que los doctores esperan que esté al cien en aproximadamente un mes, aunque detalló que sí se ha estado manteniendo de pie, pero con el apoyo de su bastón o de su paraguas.

Mijares se separó de su esposa en marzo de 2011 Foto: (Captura/Isabel Lascurain)

En el mes de junio de 2016, el actor se sometió a otra operación complicada, pues fue intervenido en la columna. A través de su cuenta de Instagram comunicó que estaba recuperándose de su intervención médica en la zona cervical. En las imágenes compartidas en su cuenta oficial se puede apreciar a Manuel reposando en la cama, en la siguiente imagen mostró de forma muy explícita la parte de su incisión cerrada con grapas médicas.

“Como ven, estoy recuperándome muy bien, el cariño de mis seguidoras y seguidores siempre ha sido fundamental para salir adelante ante cada reto. Y ya casi listos para vernos este 17 de junio en el Auditorio Nacional. Ahí los espero a todos!!! #QueSigaLaMúsica #Mijares #TworAmigos”, fue la descripción que añadió el intérprete de Toda la vida.

Manuel Mijares ha tenido diversas operaciones en su cuerpo (Foto: Facebook/José 97.5/107.1)

Mijares participó en un concierto vía streaming con Lucero en el mes de junio de este año llamado Siempre amigos. En este show también se unieron sus hijos Lucerito y José Manuel, en el cual interpretaron sus grandes temas y fue todo un éxito. Con esta colaboración se comprobó la buena relación que mantiene el cantante con su exesposa, quien reveló que aún sigue admirando al cantante.

“Nos tenemos mucho cariño, tuvimos un matrimonio precioso y qué bonito poder seguir siendo amigos aunque no seamos esposos […] Desde el principio si yo no te hubiera admirado a ti, Manuel, no me hubiera casado contigo. No porque ya no seamos esposos quiere decir que eso ha cambiado. Sigo admirándolo profundamente”, admitió la intérprete de Vete con ella.

Lucero y Manuel Mijares anuncian su reencuentro en escenarios tras 10 años de su divorcio (Foto: Instagram / @ocesa)

Su gran amistad los llevó a un nuevo proyecto, pues se convertirán en jueces en un programa de Televisa que buscará diversos talentos para presentarlos los domingos. De esta forma bailarines, imitadores y cantantes internacionales mostrarán sus mejores cualidades ante la expareja y otro juez que aún no ha sido revelado, en este concurso, el ganador tendrá la oportunidad de tomar una decisión: irse a su casa con la mitad del dinero que haya acumulado o arriesgarlo todo y enfrentar a su retador.

SEGUIR LEYENDO: