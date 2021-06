Qué dijo Galilea Montijo sobre las críticas a su cuerpo y la posibilidad de un embarazo

(Foto: Galilea Montijo / Instagram)

Galilea Montijo es una de las mujeres más imponentes dentro de la farándula mexicana. Por años ha destacado por su figura y belleza al frente de la pantalla del programa Hoy, pero durante los últimos meses ha recibido algunas críticas por su aspecto y es que se ha dejado ver con un vientre abultado.

Fue durante la final de “Las Estrellas Bailan en Hoy” cuando la presentadora de 48 años usó un ajustado vestido verde limón, el cual mostró su lado más sensual frente a las cámaras del programa matutino de Televisa.

Si bien, Galilea Montijo sí se dejó ver espectacular, muchos la cuestionaron por la figura que se marcó en su vestuario y que pronto salió a aclarar dentro de sus redes sociales.

La conductora lanzó un divertido mensaje con el que despejó de tajo los rumores de un ambarazo y destacó que su cuerpo ahora es producto de las excelentes vacaciones que disfrutó hace una semana en La Paz, Baja California Sur, donde presumió la envidiable figura de siempre en bikini.

(Foto: Galilea Montijo / Instagram)

“¡¡¡Para los que me preguntan si estoy embarazada!!! Les contesto feliz de la vida: ¡¡¡ES PANZA NORMAL!!! Resultado de unas súper vacaciones”, comentó la famosa que durante los últimos días también gozó de cumplir uno de sus más grandes sueños: inaugurar su boutique.

Y es que como bien lo explicó la tapatía, durante una semana se dejó llevar por la felicidad de su merecido descanso, en el que la vimos disfrutar de las paradisíacas playas del destino turístico mexicano y la compañía de sus seres queridos.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la presentadora presumió algunas de sus actividades más significativas y su figura más de una vez. Primero dejó ver su envidiable abdomen en un conjunto de tela ligera con un estampado de animal print mientras navegaba en el mar. En la cabeza, la figura de la televisión complementó el atuendo con una cinta para detener el cabello y portó unos lentes de sol.

A la postre, Galilea se dejó ver con un sensual traje de baño rosa fosforescente que favoreció el bronceado que adquirió gracias a la constante exposición al sol durante estos días. Recostada en la playa y con las olas de fondo, Galilea posó como una sirena en la Isla Danzantes, ubicada en Loreto, todavía en Baja California Sur.

En la publicación, Galilea utilizó el hashtag Déjenla, como en otras ocasiones, y expresó su amor por la penísula mexicana: “México, te amo”, escibió sobre una instantánea en donde posó de espaldas en una pose muy sensual mientra jugaba el cabello con las manos.

FOTO: Instagram/@galileamontijo

Una vez más, el retrato le valió cientos de halagos por parte de sus seguidores. Entre ellos, destacaron los comentarios del político Fernando Reina, quien es su esposo y padre de su hijo: “¿Todo eso? Eres única y por eso te amo”, expresó junto a una serie de emojis de caritas con corazones en los ojos.

Fue hace unos años cuando la conductora confesó en Hoy algunos de sus secretos para mantener su figura a los casi 50 años, así supimos que el ejercicio, la constancia y una buena dieta le permiten gozar de su envidiable figura después de tener un hijo y su ajetreada agenda.

“Se lo digo con mucho orgullo, señora, no sabe lo que me ha costado recuperar mi figura, mi peso sobre todo”, expresó Galilea refiriéndose a las mujeres que siguen su trabajo en televisión.

“Ha sido a base de mucho trabajo, de mucho ejercicio, pero sobre todo de ser muy disciplinada con la dieta”, aseguró.

Galilea comentó que después de cumplir 40 años decidió cuidarse aún más no sólo por una cuestión de imagen, sino por un tema de salud, pues espera vivir muchos años más para cuidar y acompañar a su hijo Mateo. “Me he dado cuenta que ser disciplinada vale la pena, me siento muy bien”.

