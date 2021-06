Qué dijo Eiza González sobre el caso de George Floyd

Eiza González se pronunció sobre la sentencia que recibió el ex policía (Foto: Instagram/@eizagonzalez)

Este 25 de mayo el ex policía Derek Chauvin fue sentenciado a 22 años de prisión por el asesinato de George Floyd, este hecho ocurrió el 25 de mayo de 2020 en el vecindario de Powderhorn, en la ciudad de Mineápolis, Minesota.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz mexicana lanzó un contundente mensaje respecto al caso de George Floyd, en sus tuits criticó tanto la duración de la sentencia que recibió el ex policía como el tiempo en que le llevó a la corte dictarla.

Tan sólo dos horas después de que Chauvin fuera sentenciado, Eiza González escribió que la sentencia le parecía no concordante con la gravedad de la situación ocurrida en Estados Unidos el año pasado:

“¿Sólo 22 años y medio por un asesinato a sangre fría que fue captado en cámara? De acuerdo. Ya veo. He visto personas recibir una cadena perpetua por cosas que son imposibles de probar, pero no a un policía que causó indignación mundial por asesinar sin piedad a alguien que no se estaba resistiendo. Vaya. Ya veo, ya veo”.

Eiza González escribió un mensaje sobre el caso de George Floyd (Foto: Twitter/@eizamusica)

En las respuestas de su tuit recibió apoyo por parte de sus seguidores, “Ya está más que claro que la policía norteamericana tiene total impunidad para violentar y cometer asesinatos” y “Te amo en pantalla. Te amo más fuera de ella” fueron algunos de los mensajes que recibió en su primer texto.

Minutos después, la actriz de Lola: Érase una vez escribió otro mensaje en el que criticó el tiempo que tardó la sentencia de Chauvin en ser resuelta: “Sabemos que si el asesinato hubiera sido al revés, George hubiera tenido cadena perpetua EL MISMO DÍA del asesinato. Punto. Lo sabes. #IMPUNIDAD”, expresó Eiza en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, antes de ser condenado, el ex policía Derek Chauvin dio este viernes sus condolencias a la familia del afroamericano George Floyd, por cuyo asesinato fue sentenciado a 22 años y medio de prisión.

Eiza también se pronunció por la cantante estadounidense Britney Spears. EFE/PAUL BUCK/Archivo

“Habrá información en el futuro que podría ser de interés y espero que les dé, de alguna manera, paz mental”, dijo Chauvin, dirigiéndose a la familia de Floyd, en la sesión final de su juicio en un juzgado de Mineápolis. “En este momento, debido a algunos asuntos legales adicionales, no puedo dar una declaración formal completa”, dijo Chauvin al tribunal de Minneapolis. “Pero brevemente, sin embargo, quiero dar mis condolencias a la familia Floyd”, agregó.

Esta no es la primera vez que Eiza González se pronuncia respecto a un tema legal en Estados Unidos, ya que el día de ayer, la actriz envió un mensaje de apoyo a Britney Spears y se sumó al movimiento #FreeBritney.

Desde el año 2008 ha sido Jamie Spears, padre de la cantante, quien funge como su tutor y tiene el control de su vida artística e incluso de sus ganancias monetarias, el movimiento #FreeBritney busca que Britney tome las riendas de su dinero así como de su carrera musical.

Eiza González no descartó regresar a la música con reggeatón. (Foto: @eizagonzalez/ Instagram)

En su cuenta de Twitter, Eiza escribió lo siguiente “Sin palabras. Esto es una completa mierd* de un sistema anticuado y corrupto. Estoy desconsolada por Britney. Crecí admirándola tanto y descubrir que ha sido completamente privada de su propia vida durante tanto tiempo es desgarrador. Justicia para Britney. #FreeBritney”.

Respecto a su carrera, el pasado 5 de junio la protagonista de la serie Baby Driver explicó que no descarta regresar a la música, escena donde comenzó su carrera artística, a través de uno de los género más polémicos: el reggeatón.

Así lo confesó durante una entrevista para People en Español con motivo de su participación como elenco en la película estadounidense Spirit Untamed. “Me encantaría se reggeatonera, yo siento que estaría muy buena”, respondió González a la presentadora Noelia Castro sobre si regresaría a cantar a través de ese género.

SEGUIR LEYENDO: