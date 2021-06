Estas son las cinco fotos de Verónica Castro imperdibles en Instagram

(Foto: rosaalamexicanamx)

Verónica Castro (@vrocastroficial) ha causado furor en Internet tras las últimas publicaciones que realizó en su cuenta de Instagram. Los 5 post de historias y fotografías, consiguieron más de 24.815 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

La publicación más aceptada fue un recuerdo que Verónica compartió de su mamá, Doña Socorro Castro, quien falleció hace un año.

La actriz compartió un emotivo momento al lado del actor Jaime Garza, quien falleció el pasado 14 de mayo en la Ciudad de México y con quien compartió créditos en la telenovela Rosa Salvaje.

Verónica Castro también mostró un momento cercano con su nieta menor, Rafaela Castro, hija de Cristian. Al lado de la fotografía de la pequeña al frente de un piano, escribió: “Un triunfo más amor de aquí al cielo @rafaelacastroficial”.

Su hijo mayor, Cristian Castro, también recibió una publicación especial en las redes sociales de la actriz consagrada en las telenovelas mexicanas.

Verónica Judith Sáinz Castro, conocida como Verónica Castro, es una actriz, cantante y presentadora de televisión mexicana. Es una de las figuras más populares del género de la telenovela a nivel internacional.

En las décadas de los ochentas y noventas, Castro también fungió como presentadora de una serie de populares Late night shows en la televisión mexicana y además en la primera década del año 2000 fue conductora de Reality Shows y fue reconocida con un Emmy honorífico por su legado a la televisión latinoamericana.

Nació el 19 de octubre de 1952 en la Colonia San Rafael de la Ciudad de México. Sus padres son el ingeniero Fausto Sáinz Aistol y Socorro Castro Alva. Es la mayor de sus tres hermanos: la también actriz Beatriz Castro, el productor de telenovelas José Alberto Castro y el ejecutivo de televisión Fausto Sáinz. La separación de sus padres cambió la vida de la familia. Su madre entró a trabajar como secretaria del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La familia vivió en casa de su abuela materna, en la calle de Donato Guerra, en la Colonia Juárez de Ciudad de México.

Verónica cursó la primaria en la escuela “Víctor María Flores” y la secundaria en la “Secundaria número 23 Juan G. Holguín”. Luego obtuvo una beca en la preparatoria Coronet Hall, donde cursó hasta el segundo grado.

Desde su infancia manifestó su interés en el espectáculo. En la escuela solía participar en diversos festivales. Su inclinación por el mundo del espectáculo no era casual, pues su abuela paterna, Socorro Astol, fue dueña de una compañía artística y su tío, Fernando Soto “Mantequilla”, hizo fama como comediante en la llamada Época de Oro del cine mexicano.

Durante las últimas horas se ha viralizado una fotografía de su aspecto a los 68 años, luego de que su hermano, el productor de telenovelas José Alberto “El Güero” Castro, evidenció algunos problemas de salud.

La actriz presumió su cabello rizado y cubierto por canas, lo que enmarcó su bello rostro y ojos verdes que la caracterizan desde la juventud.

Esta fotografía fue compartida por la misma actriz desde sus historias de Instagram y apareció luego de que el hermano de famosa mexicana hiciera revelaciones sobre su estado de salud.

A inicios de junio, el productor José Alberto “El Güero” Castro preocupó a la sociedad mexicana al hablar de los inconvenientes que un accidente le dejó a la famosa mexicana, cuando en 2004 sufrió lesiones graves en la columna vertebral.

“Verónica viene padeciendo un problema fuerte desde los problemas que pasó con lo de Big Brother cuando se cayó con el elefante y todo eso de la espalda. Ha sido difícil para ella, y junto con eso una pandemia como la que ahorita hemos pasado, ha sido complicado”, declaró ante los medios de comunicación.

Según “El Güero” Castro, estos malestares le han impedido a “La Vero” retomar de lleno sus actividades artísticas y a esto se suma los diferentes padecimientos que la actriz presentó a raíz de la muerte de su madre, Socorro, y que evidenció en entrevista con Ventaneando hace unos meses.

“Me costó mucho trabajo. Estuve de hospital en hospital, me puse mal, no puedo decir mentiras. Se me derramó la bilis, me espanté muy feo, me dolían todas las articulaciones, mucha artritis, muchas cosas feas”, reveló en entrevista con Pati Chapoy en el programa de espectáculos de TV Azteca.

